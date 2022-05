El concierto de The Rolling Stones en Madrid tiene teloneros: Sidonie y Vargas Blues Band ft John Byron Jagger

La cuenta atrás para recibir a Sus Satánicas Majestades en Madrid ya ha comenzado. Este próximo 1 de junio las puertas del Wanda Metropolitano se abrirán para que más de 60.000 espectadores puedan disfrutar de The Rolling Stones en concierto. Y no hay show de rock que se precie que no tenga unos teloneros de altura para calentar al público antes del gran show. Sidonie y Vargas Blues Band feat John Byron Jagger son los elegidos.

Así lo confirmaba la formación y la organización del evento a través de las redes sociales animando a los rezagados a adquirir las últimas entradas que están a la venta para este inminente concierto en España. Un directo con el que los Stones arrancarán la gira Sixty que celebra el 60º aniversario de la banda.

Los Stones siguen rodando y están de vuelta donde deben estar, en la carretera en Europa, tocando en estadios llenos, con un nuevo espectáculo y una nueva producción de Sixty. Como era de esperar en el 60º aniversario de la banda, los Stones, una vez más acompañados por Steve Jordan a la batería, ofrecerán a los fans una lista de canciones como ninguna otra, repleta de clásicos, así como una selección de temas inesperados y sorpresas de su formidable arsenal de canciones cada noche.

Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Tumbling Dice, (I Can't Get No) Satisfaction, Start Me Up y muchos más hits podrán vivirse en directo en el Metropolitano.

Porque después de Madrid, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se dirigirán a Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Italia, Bélgica, Austria, Francia y Suecia este verano. Sixty es la continuación de su No filter Tour en el que la banda tocó en estadios de todo Estados Unidos con las entradas agotadas, vendiendo más de medio millón de entradas en otoño de 2021. La primera desde el fallecimiento de Charlie Watts.

Estas son las fechas confirmadas de Sixty de The Rolling Stones