Guitarricadelafuente: ‘La Cantera’, sexualidad y relación con el mainstream

Descubrí a Guitarricadelafuente cuando hizo nana triste con Natalia Lacunza y me enamoré. No románticamente, que también, sino de su voz. A partir de entonces le seguí la pista y entré en su universo con Nacido pa ganar, ABC y Guantanamera, con su personalísima voz, los acordes de la guitarra y su gusto castizo. Sin embargo, fue Mil y una noches, su canción más producida, la que escuché más de lo que está permitido y me entraron todas las ganas del mundo de conocer ese álbum prometido.

Hace unos días conocí en persona a Álvaro Lafuente, el joven que soñaba con ser artista para que quedase representado todo su imaginario. Álvaro y Guitarricadelafuente comparten sensibilidad y ese mundo introspectivo. También la timidez. Pero juntos han logrado armar un proyecto con el que pretenden dejar huella. Más en la gente que en la industria. Hablé con él de su aprendizaje, de sus mundos y de su figura como artista independiente orbitando alrededor del mainstream. ¿Lo que me contó? Aquí abajo:

Te has hecho un poco de rogar con el disco y el público empezaba a impacientarse. ¿Has llegado a sentir presión?

Sentía bastante presión porque había anunciado en varias ocasiones que iba a sacar un disco. Parecía inminente, pero por muchas razones se fue aplazando. Esto se anunció hace tres años, pero el tiempo ha merecido la espera porque he podido probar de todo.

Hay un tema, 'Rendondico', donde cantas: "Graba un disco redondico como los albaricoques". ¿Has conseguido ese disco redondico?

Creo que sí porque quería que este disco fuera el empaque de todas mis referencias y las historias que quería contar. Las tiene y representa la música que quiero hacer y el camino que he elegido tomar. Sí, es un disco 'redondico'.

Videoclip oficial de 'Mil y una noches'

'Mil y una noches' es la piedra angular del álbum. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías tomar esos otros derroteros y experimentar?

Elegí que Mil y una noches fuera fuera la carta de presentación porque representa muy bien la transición entre lo acústico y lo más producido. Fue un viaje hacer esa canción, un cambio orgánico hacia La Cantera. Representa muy bien el total del disco, que es la parte de inspiración tradicional y la otra parte más pop y urbana que tiene en algunos momentos.

En ese proceso de aprendizaje, ¿llegaron a surgir las dudas?

Lo que he hecho es lo que me ha ido saliendo durante estos años sobre la marcha. Ha sido un proceso de experimentación y descubrir todos los caminos posibles. En cada canción ha habido miles de versiones diferentes, que estaban vestidas de forma distinta para elegir la correcta. La gente lo está tomando como algo orgánico y es así como lo siento. Cuando haces una transformación natural la gente lo ve como tal.

El sentido de La Cantera es convertir las historias de nuestros antepasados en el folklore actual

Algo que me gusta mucho de ti es que el imaginario de tu universo es muy castizo.

Castizo es un término que se ha utilizado para romantizar la tradición y lo viejuno. Para mí es una forma de alejarme de la romantización de la decadencia. El sentido de La Cantera es mirar al pasado, pero no tener la mirada puesta en el pasado, sino convertir estas historias de nuestros antepasados en nuestro folklore actual. Es la manera de que siempre haya una ‘cantera’ presente.

¿Qué es 'La Cantera'?

Nací y me crié en Benicassim y mi familia es de Aragón. Casi toda mi influencia musical viene de ahí. En el álbum, el punto de partida, que también es el de vuelta, es Cuevas, el pueblo de mi abuela. Es más un estado emocional que un lugar geográfico. El imaginario que quería crear confluye en el pueblo y en este lugar.

El artista Guitarricadelafuente / Cedida

En las letras de tus canciones apenas tratas la sexualidad. Sin embargo, sí la hay, por ejemplo, en el videoclip de 'Mil y una noches'. ¿Por qué?

Para mí sí que hay sexualidad en el disco. La canción de Redondico es implícitamente sexual porque es una comparación entre un albaricoque y un culo. Estoy hablando de un culo. Hay muchas referencias a la sexualidad, pero hay que explicarlas.

También en 'Mil y una noches' hay un canto a la diversidad. ¿Lo haces por una idea estética o por una reivindicación que sientes y quieres subrayar?

Es una representación de la juventud que hay a día de hoy. Ese espíritu está en el álbum y es el de representar la diversidad de los jóvenes y la riqueza que tenemos.

¿Qué se siente al pasar de ser un artista independiente a un artista respaldado por una gran discográfica?

Cuando tenía el álbum terminado tenía claro que quería llevar el proyecto a otro nivel e intentar darle más exposición. Empezamos a trabajar con Sony cuando el disco estaba ya listo. Es un paso que quería tomar porque cuanta más gente lo escuche mejor. Que el mensaje llegue a todo el mundo y que pongan un cartel en la Gran Vía (Risas).

¿Qué relación tienes ahora con el mainstream?

Que un disco con tantos elementos tradicionales pueda entrar en el mainstream me parece maravilloso. Demuestra el punto en el que estamos actualmente.

¿Qué tipo de artista te gustaría llegar a ser dentro de la industria?

Me gustaría que mis canciones fueran temporales. Con que una perdure ya me vale. Quiero que un hijo diga: 'Esta música la escuchaba mi padre'.