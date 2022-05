La manera en la que un comensal de 'First Dates' habla a su madre enamora a su cita

Una noche más los solteros entran en el restaurante de First Dates en busca de una cita que les lleve a otra y así logren su objetivo de encontrar el amor. Pedro llegó al restaurante más famoso de Cuatro cargado de ilusión y con un cuadro en la mano. El joven de 21 años había expresado todo su arte en un lienzo. No supo muy bien describir lo que había pintado pero sí que se trataba de una táctica que usa para ligar con chicas.

No sabemos si fue o no un plan trazado, pero en mitad de la cena, Pedro recibió una llamada de su madre. "Mami, te llamo luego que estoy en Fist Dates...Mamá, guapa..." Así de tierno le habló a su madre y su cita, Sofía, cayó rendida. Le gustó mucho que hablara así a su futura suegra.

Si la joven tenía alguna duda provocada por el aspecto algo "quinque" de su cita, se despejó claramente al escuchar la conversación. Ella se animó a mandarle un beso a la madre de Pedro. Seguro que si no estaba viendo el programa encendió la televisión para ver con quien estaba su hijo y si le daba el visto bueno. La familia de Sofía no vive en España, así que según ella dijo, no hay riesgo de que se enteren de nada.

La pareja tuvo una cena muy relajada, con temas de conversación como lo que uno es ante la vida, a lo que Sofía dijo tajante "el que tenga miedo a morir, que no nazca".

La cita acabó con un beso y con el plan de volverse a citar. A Sofía le ha gustado el Pedro que tiene pelo rizado, pendientes, pinta y una madre que interrumpe las citas.

Veremos si se cumplen sus expectativas una vez fuera del plató pero la cosa pinta bien.