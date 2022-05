Belén Aguilera quiere "hacerlo todo mal" en su nueva canción: 'Antagonista'

Hace tan solo tres días que Belén Aguilera, que está viviendo uno de sus momentos más dulces a nivel profesional tras la salida de su segundo disco SUPERPOP y la finalización de una gira que la ha llevado por diferentes ciudades de la geografía española, anunciara la llegada de un nuevo single: Antagonista.

La artista catalana no se ha hecho esperar y esta madrugada ya teníamos disponible el nuevo videoclip y tema de la cantante, que con su estética confirma lo que ya se veía desde la presentación de su portada y sus últimas publicaciones en Instagram: Belén Aguilera cambia el look de Las Supernenas para acercarse a Mojoyoyo y presentarnos una faceta más oscura de su música, con una canción en la que no se siente personaje principal sino antagonista, aunque, tal y como confirmaba ella en redes sociales, sin dar por superada la era de su segundo disco.

Y es que ser la mala de la película parece ser un registro en el que Aguilera se encuentra realmente cómoda: "quiero hacerlo todo mal" o "antes era buena, ahora soy lista" son algunas de las frases que podemos escuchar a lo largo de su canción y que reflejan muy bien la esencia de este nuevo tema, que llega cuatro meses después del lanzamiento de SUPERPOP.

Tal y como ha compartido en redes sociales, se trata de una canción que ya había interpretado en su gira de conciertos y que sonará familiar para aquellos que se hayan acercado a escuchar sus directos. Un maquillaje mucho más sombrío, una cabeza ensangrentada y unos colores con mucho contraste acompañan a un videoclip donde la cantante muestra su "lado oscuro" y que desde la primera escucha se ha convertido en un temazo instantáneo.

Estamos deseando volver a ver a Belén Aguilera en directo para poder disfrutar esta canción como se merece. De momento, podrán hacerlo quienes se acerquen al concierto de Alicia Keys el próximo 30 de junio en Barcelona, pues la catalana ha hecho realidad uno de sus grandes sueños profesionales: convertirse en la telonera de la reina del piano.