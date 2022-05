El presidente de Warner Music Iberia: “The Music Station es la nueva manera de entender el mundo de la música”

Si te gusta la música y la industria musical seguramente hayas crecido imaginando los posibles rincones que puede haber en el interior de una gran discográfica. Y seguramente si has visto la serie Empire hayas pensado que en España, los sellos principales, son lugares donde artistas, productores y magnates se reúnen para hacer magia y forjar esos proyectos que luego disfrutamos escuchando en Spotify o cantando a todo pulmón en los recintos más importantes. Sin embargo, las compañías discográficas, las de verdad, no son como aparecen en el cine, la televisión o nuestra imaginación. Al menos, no lo eran hasta ahora.

Y es que Warner Music Spain ha levantado ese rincón soñado. Lo ha hecho en la antigua estación de Príncipe Pío. Allí, con las vías de fondo y el rugir de los trenes, se encuentra ahora The Music Station, un hub/creativo musical que pretende ser el centro neurálgico de los artistas y las demás piezas imprescindibles que mantienen viva la industria. Era una cuenta pendiente que había y se ha llevado a cabo gracias al imaginario y la ambición de Guillermo González, presidente de Warner Music Iberia.

"¿Cómo puede ser que no tengamos un espacio dedicado a los artistas? Pagábamos una oficina 24 horas, pero solo se utilizaba cinco días a la semana, por eso empezamos a pensar en un tipo de lugar que fuera modular y nos permitiera dar flexibilidad a nuestros empleados y tener también una experiencia única para nuestros artistas", explica González a LOS40. "En The Music Station no hay despachos de directores, hay estudios de grabación. No hay despacho de juntas, hay un anfiteatro donde se enseña al futuro de la industria".

"Es una nueva forma de entender el mundo de la música"

Las posibilidades de The Music Station son casi infinitas y artistas como Pablo Alborán, Vanesa Martin, Dani Fernández o Ainoa Buitrago, entre muchísimos otros, pueden ahora disfrutar de todas las ventajas de este espacio que cuenta también con un teatro para dar conciertos con una capacidad de casi 2.000 personas. "Los artistas están recibiendo The Music Station como una oportunidad para poderse encontrarse, para poder relacionarse con nosotros de una forma distinta y como una nueva manera de entender lo que es el mundo de la música y una compañía de música", señala.

The Music Station es una gran oportunidad para la industria y, como tal, ha requerido un esfuerzo enorme por parte de Warner. En este sentido, Guillermo González apunta que desde este sello apuestan por una inversión continuada para "poder desarrollar carreras en un ecosistema" que está muy dividido hoy en día. "Se devora el contenido, necesitamos componer más y estamos invirtiendo en facilitar y ser el centro neurálgico de toda esa creación de contenido", asegura el presidente de la compañía.

"España va a marcar tendencia de nuevo"

La música en español se ha convertido en la tendencia actual, lo que posiciona nuestro mercado en una posición de privilegio gracias a la proyección que están consiguiendo varios artistas con las plataformas de streaming. Sobre esa tendencia le hemos preguntado a Guillermo González. Él tiene claro que estamos a punto de recuperar lo que perdimos hace tiempo. "España dejó de ser tendencia, pero vamos a recuperar ese momento. La escena urbana y urbana/pop está renovando el sonido", afirma. "Siento que nosotros como mercado estamos reinventando otra vez la cultura musical y me atrevo a decir que España va a ser uno de esos territorios que empiecen a marcar tendencia de nuevo".

"Hay un movimiento más fuerte que nunca a nivel local. El idioma español, gracias al streaming y la democratización del streaming, nos ha dado un peso internacional muy importante. The Music Station es una oportunidad única para potenciar el valor de la cultura local que está mucho más en auge que nunca. Las plataformas han dado acceso a todas las plataformas. Estamos viviendo un momento bonito y creo que todavía va a ser mucho mejor", concluye el responsable de Warner.

