Luna Ki: “He aprendido la maldad, pero también me he profesionalizado muchísimo”

Luna Ki se sirvió del Benidorm Fest para dar visibilidad a su personalísimo y ambicioso proyecto, aún a riesgo de salir escarmentadx. Con las polémicas eurovisivas nunca se sabe. Sin embargo, hizo de tripas corazón después de todo el jaleo y puso el foco en el que había sido su objetivo desde el principio: sacar adelante su primer álbum de estudio. Ese momento se produjo hace solo unos días con el lanzamiento de CL34N, un trabajo con el que la artistx underground sacude el mainstream y hace una entrada triunfal a la industria musical.

Decidí hablar desde el emo y la salud mental sin autodestruirme

"Cuando empecé tenía muy claro lo que quería", dice Luna Ki. "Conservo mi esencia de entonces, pero lo que hago ahora, lo nuevo, es música en HD, más trabajada y más profesional que antes". CL34N no pretendía ser un proyecto muy ambicioso, pero las circunstancias y la historia aspiracional que suelen tener los artistas lo cambiaron todo. También influyó su imaginario tan característico, un cóctel que incluye una historia familiar, una historia personal, las virtudes y dificultades de Luna y un mundo referencial con ídolos como Michael Jackson, Lenny Kravitz, Lady Gaga y Gwen Stefani.

Hubo, sin embargo, otro artista cuya historia marcó un antes y un después en la carrera de Luna Ki. "Era muy fan de Lip Peep. Inició el emo trap mezclando el movimiento emo de los 2000 con el trap, que es la nueva fórmula del hip-hop. Me inspiró a querer hacer algo similar, también porque él terminó de una manera bastante trágica. Murió de sobredosis cuando tenía 21 años", explica. "Eso me motivó a explorar más allá de lo que él había empezado, así que decidí hablar desde el emo y la salud mental sin autodestruirme y dando un mensaje más sanador como es el de CL34N".

Videoclip oficial de 'Piketaison'

En el proceso hubo turbulencias. No lo digo por el Benidorm Fest. También experimentó su propia transformación como artista y hubo un momento en el que quiso mostrar también el contrapunto entre Luna Ki y la persona que va por casa sin el 'piketaison': "Me sentía en desconexión con mi propio proyecto. Sentía que Luna Ki se estaba convirtiendo en una persona muy drag, que nunca se salía de ahí, y la persona quedaba detrás. Decidí mostrar la vulnerabilidad desnudándome totalmente en la portada del disco".

Su vida ha cambiado y con ella han cambiado los miedos. Luna Ki se ha dado cuenta que conforme va obteniendo éxito, dinero y nuevas amistades más miedo tiene de perderlo todo. Esto le ha hecho reflexionar sobre su pasado. "Cuando empecé, cuando estaba más en la oscuridad, no tenía nada. No tenía ningún apoyo y menos en la música. Tenía colegas, pero me tomaban como una loca si les decía que quería cantar. En esa oscuridad he estado muchos años que he pasado en soledad. Incluso en un momento de mucha angustia he deseado ser una persona más normal, pero en el fondo acabo reconectando con mi propia locura y mi propio universo, que es lo que me ha mantenido aquí y lo que me hace ser artista", cuenta.

He deseado ser una persona más normal, pero en el fondo acabo reconectando con mi propia locura

A Luna Ki ahora le toca andar solx entre los vaivenes de la industria musical. Poco a poco empieza a conocer esos mundos y cómo le pueden llegar a afectar, aunque tiene claro que ha encontrado su sitio y de ahí no se quiere mover: "He aprendido la maldad, porque existe y es difícil comprender que al estar expuesto te hacen daño y se aprovechan. Pero también me he profesionalizado muchísimo. Suerte que dejé la carrera de moda porque ahora tengo una carrera musical y de marketing bastante completa. Me encanta la industria en la que estoy y estoy segura de que quiero quedarme toda la vida".

Si quieres ver la entrevista completa de Luna Ki en LOS40…¡dale al play!