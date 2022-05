¿Quién es Esmeralda Pimentel? Algunos datos sobre ella que quizá desconocías

Esmeralda Pimentel es una actriz de telenovelas mexicana que ha dado el salto al cine en nuestro país. La intérprete de 31 años se ha mudado a España y ya tiene la agenda llena de nuevos proyectos que la harán triunfar. Ya participó En Otro Lugar, junto a Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol, el filme que va a presentar a El Hormiguero la noche del 30 de mayo.

Su carrera comenzó como modelo, participando en el certamen Nuestra Belleza de México en 2007, quedando en la tercera posición. Gracias a este puesto tuvo la oportunidad de trabajar dentro del mundo de la moda y el marketing, y dos años después, en la telenovela Verano de Amor.

Tras ese debut, a la mexicana se le presentan nuevas oportunidades, pero casi todas en papeles de novelas en México, como es el caso de El color de la pasión, La Vecina o Enamorándome de Ramón. Es por ello que sus redes sociales han aumentado en número de seguidores y se la considera una nueva influencer, con más de tres millones se seguidores en Instagram.

Trabajo en el cine

Comenzó su carrera en México, pero ahora ya se ha vuelto una actriz reconocida en España. La podemos encontrar en la serie Montecristo, junto a William Levy, que se ha grabado tanto en España como en Cuba y Miami, su estreno se espera para el próximo verano.

Sus principales trabajos dentro de la industria del cine se encuentran en México, es el caso de Ahí te encargo, La Bella y Las Bestias, El Candidato o Cachito de Cielo. Fuera de su tierra participó en la famosa serie The Good Doctor o Donde Hubo Fuego, una serie original de Netflix.

Gracias a estos papeles ha ganado el Premio Bravo a Mejor Revelación Femenina con Abismo de pasión. Además de ser nominada en otros galardones como Premios TVyNOVELAS en diversos años consecutivos.

Curiosidades

Esmeralda Pimentel se posiciona como una defensora de los derechos LGTBIQ, a pesar de que nació en una familia conservadora en la que tuvo que ocultar sus preferencias, cómo contó en una entrevista para El Universal. Esto lo demuestra en público por la foto que subió a las redes sociales. También en la protección de los derechos de las mujeres, posicionándose como feminista en videos y fotos de Instagram, "JUNTAS SOMOS PAZ".

La actriz apareció, en una de sus primeras galas, por la puerta grande gracias al look que llevó junto al maquillaje. Fue en los Premios Platino donde otorgó los premios al Mejor Actor y Mejor Actriz. Este acontecimiento significó todo un honor para ella y su look no dejó a nadie indiferente.