Avance semanal de ‘Servir y Proteger’: Lo que va a suceder entre el 30 de mayo y 3 de junio

La serie de la cadena pública Servir y Proteger arranca otra semana más con nuevos capítulos en su trama, donde más de uno se llevará una sorpresa, ya que se cae alguna careta y surgen nuevas denuncias y líneas de investigación. Además, está cargado de imprevistos.

Para hacerte la espera más amena hasta que se emita cada uno de los capítulos, desde LOS40 te brindamos un pequeño avance de lo que sucederá esta semana del 30 de mayo al 3 de junio en la serie de Servir y Proteger. Una ficción policíaca cargada de acción y de investigaciones que se abren y se cierran, pero donde todos los personajes guardan una estrecha relación.

Capítulo del lunes 30 de mayo

Espe solicita ayuda a Carlos para que este coopere con Sheila y escriba un relato. Lidia y Néstor conocen a Josele, un chico que trabajaba en un banco y que timó a todos sus vecinos, lo que le obligó a escaparse al extranjero.

Claudia Mirales charla con algunos de los agentes de policía de la comisaría en una terraza. / TVE/Pipo Fernández

Capítulo del martes 31 de mayo

Iker y Luna se organizan antes de la llegada del pequeño Leo. El timador, Josele, siente el rechazo de sus vecinos. Sin embargo, este cree que puede solucionarlo con una entrevista donde explica su propia versión.

Capítulo 1 de junio

Josele sufre un accidente y es trasladado al hospital. Ha sido atropellado y afirma no recordar nada antes del suceso. Iván, que sigue sin hablar públicamente de su enfermedad, comete otro grave error a causa de la medicación y Yolanda le echa un capote ante Durán.

Capítulo 2 de junio

La policía, que ya tiene todo a punto, manda la orden de detener a Rubén, pero este no aparece por ningún lado. Yolanda empieza a sospechar que Iván no se encuentra bien y que está tomando alguna pastilla. Néstor y Lidia piensan que el atropello del estafador Josele fue completamente intencionado. Por su parte, Espere invita a Carlos a su casa a disfrutar de una cena aprovechando que se ha quedado sola, pero sus planes no salen tal y como habían previsto.

Capítulo 3 de junio

Los policías Néstor y Lidia acaban encontrando al autor del atropello a Josele. Quintero se entera que Iker va a traer de vuelta a Leo a Madrid. Dúrán busca respuestas e interroga a Martina sobre el paradero de Rubén. Espe revela a Sheila la relación que tiene con Carlos. Quintero le confiesa a Durán que Vega y Rubén habían tenido algo en el pasado. Yolanda y Carlos tratan por todos los medios que Iván hable abiertamente de su adicción.