Yolanda Ramos: “Me gustaría hacer drama porque te ves en una revista de cine, no porque realmente disfrute”

Yolanda Ramos es actriz por encima de todo, y así lo ha demostrado en papeles como el último que ha estrenado, Amor de Madre. Ahí interpreta a Montse, una recepcionista del resort de Islas Mauricio en el que Mari Carmen (Carmen Machi) y José Luis (Quim Gutiérrez) se alojan haciéndose pasar por un matrimonio, pese a ser en realidad madre e hijo.

La participación de la catalana vuelve a ser la clave para aumentar exponencialmente el componente humorístico de la cinta, que gracias a un personaje de lo más peculiar consigue conquistar al público como ya lo hizo con otros como Noemí Argüelles, de Paquita Salas. Aunque un personaje como ese tiene mucho más detrás de lo que parece al principio.

Sobre cómo lo construyó, cómo aceptó el papel e incluso cómo se toma ser considerada una actriz "cómica" son solo algunos de los temas que ha tocado en esta entrevista, en la que no ha podido ser más sincera. Léela completa a continuación:

Pregunta: Yolanda, ¿cómo llega a ti el proyecto de Amor de Madre?

Yolanda Ramos: Pues me llama el director, Paco Caballero, y me interesa muchísimo. Porque yo ya había trabajado con él, y lo acepto por todo: por los compañeros, porque él me conocía bien, sabía mi manera de trabajar y me mima bastante (risas) no, bueno que me deja hacer lo que me da la gana un poco sabes; y también por las islas Mauricio. Me encantó.

P: ¿Hay mucha libertad interpretativa en tu personaje?

Y.R.: Sí, hay bastante, a ver, sin despreciar a los guionistas eh, pero sí que es verdad que una vez que te dan ese trampolín, pues el director me ha dejado si quería yo pues explayarme un poco.

P: Cuando llega a ti el personaje, ¿en qué te basas para construirlo?

Y.R.: Yo hago un poco de trampa, siempre que tengo que hacer de un personaje de reparto que no tiene mucho protagonismo pues me invento algo para que se me vea, ¿sabes? (risas) Y en este caso dije “ostras, ¿por qué no la hago catalana?” que es como algo muy chocante, una recepcionista en Islas Mauricio con acento catalán de Cornellá. Pero es una mujer, yo siempre digo, que he visto en el metro. También me hacía gracia interpretar a un catalán fuera de su hábitat, yo soy catalana, me hace mucha gracia eso; la profesionalidad que ella parece en realidad que siga estando en Cataluña y el respeto es por las costumbres de los que viven allí me me parece como muy catalán. No digo que los extremeños no lo tengan, pero yo al ser catalana pues lo he vivido.

Yolanda Ramos en un fotograma de 'Amor de Madre' junto a Quim Gutiérrez. / Netflix

P: Tu personaje es un poco ‘la mala de la película’. ¿Eras consciente cuando grababas?

Y.R.: No, de hecho me aclararon que salía mucho, porque no yo lo veía no como un papel de reparto, sino de súper súper súper reparto. Y cuando me me dicen esto pues flipé un poco, porque lo tenía yo como un poco así como la recepcionista, pero no no sabía siempre la vida del cine es una sorpresa desde luego.

P: La película tiene ese mensaje oculto que habla del viaje de tu vida, ese que es una catarsis. ¿Cuál sería el viaje de la vida de Yolanda Ramos?

Y.R.: Desde luego a Mauricio, no (risas) pero el viaje de mi vida el viaje de mi vida sería… No te sé decir el lugar, pero un lugar donde me sorprendieran cosas que nunca he visto, ¿sabes? Creo que no sería ninguna ciudad del primer mundo ni de ninguna ciudad ni incluso del tercero, porque creo que no me sentaría bien, pero sí me gustaría ir a un sitio donde hubiera por ejemplo monos. Me gustaría mucho hacer un viaje que hubiera monos, y lo intento siempre hacer con programas que me lleven a un viaje con monos, pero me dijeron que tenía muchos piojos y que no la verdad que lo pedí. Me encantaría ir a un lugar a ver cómo están los animales en estado salvaje en pero con hierba, no la sabana. Con hierba, queda un poco mal (risas).

P: ¿Hay algo del mensaje de esta película que compartas, que te llegue especialmente como madre?

Y.R.: Sí, lo que llega hacer una madre para que su hijo no entristezca, pero en este caso también es el egoísmo de una madre que absorbe un poco y se mete en el divertimiento de su hijo, podría ser como si le chupara un poco la juventud de su hijo. Ella es una mujer que está en casa siempre y tal entonces como que matan a veces dos pájaros de un tiro, ¿no?

P: Se entiende es tu primera vez rodando con Quim, ¿no? ¿Qué tal ha ido?

Y.R.: Sí, com Quim es mi primera vez y estoy encantada, pese a que me vomitó en la cara (risas).

P: ¿Cuántas veces se repitió esa secuencia?

Y.R.: Una, una, porque a mí me da mucho asco eso (risas) y porque Quim es muy guapo, ¿eh? Que si me toca un partener un poco así “rarito” que me tiene que echar eso… Es que me tuve que aguantar mucho, y es una cosa muy rara porque mientras actúo la comida me da náuseas, no sé por qué siempre recuerdo haciendo otras películas que me toca comer y lo paso fatal, no sé es una cosa extraña.

P: ¿Qué piensas de que tu personaje inspire tantísima gracia aunque realmente no hayas abierto en la boca en algunos momentos?

Y.R.: Pues pienso que está muy bien y que ojalá no se acabe nunca, claro. Me gusta mucho, y cada vez más hay un momento en el que hay mucha gente me dice”¿Te gustaría hacer drama?”. Si me dan un drama que me creo, sí, me gustaría hacerlo. Si se me respeta igual que a las actrices dramáticas no, no tengo ninguna intención. Lo malo es que yo creo que a veces decimos los actores cómicos que queremos hacer drama porque hay como una como un respeto más hacia los actores dramáticos, entonces dices a mí me gustaría hacer drama porque te ves en una revista de cine, no porque realmente tú disfrutes con eso. Si no yo creo que ya lo hubiera hecho. Por ejemplo, con la promo de esta película no sé dónde he visto algo que ponía “Yolanda Ramos actriz, presentadora y humorista”, y he pensado… Creo que con ‘actriz’ ya está. A Penélope Cruz, que ella no tiene la culpa y es maravillosa no ponen “Penélope Cruz, actriz dramática” nunca, ¿sabes? (risas) Y a nosotros sí. Yo creo que los que llevamos la vis cómica es porque me imagino en un documental de cine que expliquen mi historia, si no, no no me apetece.

Amor de Madre está disponible en Netlix.