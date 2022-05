Carlos Soroa: “Muchas personas sordas me han contactado para decirme que han llorado de la emoción al verme”

Bienvenidos a Edén ya se ha ganado una buena legión de adeptos gracias al estreno de su primera temporada. La nueva serie de Netflix lo tenía todo para ser un fenómeno que mezclaba lo mejor de Élite y de El Juego del Calamar -por imposible que parezca esa combinación-, y uno de sus puntos fuertes ha sido, sin duda, un reparto de lo más diverso.

Entre esa apuesta por la inclusión resalta el nombre de Carlos Soroa, un actor con una cierta trayectoria por la pequeña pantalla que ahora podría haber tenido el punto de inflexión en su carrera gracias al papel de Eloy en esta serie. Su personaje es sordo, como él, y aunque viendo su trama pueda parecer anecdótico, lo cierto es que es un paso muy importante en la ficción española.

En LOS40 hemos hablado con él para que nos lo cuente todo sobre su personaje, si se ve como un referente dentro del mundo de nuestro país, cómo está la representación de personas sordas en la industria y qué podría hacer ahora que hay menos barreras. No te pierdas la entrevista completa a continuación:

LOS40: ¿Cómo reaccionaste cuando supiste que Netflix te eligió como Eloy en Bienvenidos a Edén?

Carlos Soroa: Emocionadísimo, súper contento, porque era una historia en la que yo veía que había mucha diversidad; la sordera entre tantas, que podía trabajar con muchas personas y aprender mucho. La realidad superó a las expectativas, fue genial, ha supuesto un trabajo de sensibilización muy importante.

LOS40: Dices que la serie respeta mucho la inclusión. Siendo tú uno de los actores que se ocupa de representarla de algún modo, ¿te considerarías un referente? ¿Crees que formar parte de un proyecto así ayuda a más gente?

C.S.: En primer lugar quiero agradecerle a Netflix como a la productora por como me lo han facilitado todo, todo lo que he necesitado. Han sido un gran apoyo. Espero y confío en que sí, que esto haya sido una gotita, una puerta que se abre para que otras personas puedan aprovecharlo también. Niños sordos que puedan verme e imaginar "pues puedo hacerlo yo también, yo también puedo dedicarme a esto". No lo sé, confío en que sí. En Estados Unidos va muchísimo más avanzada la cosa, ya se van viendo muchos más referentes, pero también es otro idioma y otra cultura. En Europa apenas hay, así que espero que sea algo muy positivo y que pueda contribuir de esa manera. No quiero que se hable simplemente de "Actor sordo" y que siempre esté por delante lo de "sordo" pero sí que se vaya viendo esto. Yo soy sordo, y soy un actor, así que puedo entrar igual que el resto.

LOS40: Justo mencionas EEUU, donde hemos visto más representación de personas sordas en proyectos tan imponentes como The Walking Dead o incluso dos títulos de Marvel Studios. ¿Te parece un gran paso, o es una representación que ya se había visto antes?

C.S.: No, no, yo creo que esto es un paso importantísimo, en EEUU ya había muchas series en las que se veían por ejemplo dos hijos en el que uno era sordo y el otro oyente. A lo mejor han tenido menos visibilidad, pero al llegar The Walking Dead y Marvel ha sido a nivel internacional y me parece un paso enorme.

LOS40: Ya que hablamos de esta representación en productos audiovisuales. ¿Recuerdas cuando fue la primera vez que tú viste a una persona sorda en una película o serie? ¿Qué sentiste?

C.S.: Se me puso la piel de gallina. Fue una emoción de repente verlo y decir "mira, ahí hay una persona como yo, un ejemplo". Yo siempre he tenido la afición del teatro y de la interpretación, y poder ver a alguien ahí fue muy emotivo. Pero era en la lengua de signos americana... Entendías algo, pero no completamente. Fue con una película de Marlee Matlin, yo tendría unos 16 años, nos lo pusieron en el colegio y fue súper emotivo, aunque también pensé que eso en España no sería posible. Y mira, al final...

LOS40: ¿Y ha pasado algo parecido en Bienvenidos al Edén con tu interpretación para otra gente?

C.S.: Muchísimas personas sordas me han contactado y me han dicho que han llorado de la emoción, que estaban ilusionadísimas de poder ver su lengua y pues un poco lo que me estaba pasando a mí, pues ahora les estaba pasando a ellos.

LOS40: Centrándonos en la serie, tienes una de las tramas con más 'salseo' de toda la temporada. ¿Qué pensamientos tienes con tu historia romántica en la serie? ¿Crees que es una relación sana?

C.S.: Bueno, no sé si la definiría como sana la verdad, dudo un poco con ponerle ese calificativo (risas). Es una pareja que tiene diferencias con la otra porque el personaje de Joan es como un soldado que no puede mostrar sus emociones, que está enamorado, y la barrera de la comunicación está ahí. Además está en un nivel superior al mío en Edén, así que tiene muchas cosas que hace a la relación especialmente original. No sé si la calificaría de sana, pero va mejorando un poco la cosa. Sí que creo que es bonito, aunque complicado.

LOS40: ¿Lo ves un poco como el relevo moral de Omander, la pareja de Omar y Ander, de Élite?

C.S.: Pues no tengo ni idea, son historias muy distintas, pero quién sabe, podría ser (risas).

LOS40: Fuera de cámara... ¿Qué nos puedes decir de las fiestas? ¿Hicisteis alguna tan loca como en la serie, u os ibais directamente a dormir?

C.S.: Bueno, sí, era una época en la que había confinamiento y límites, pero también había ganas de relacionarnos, de conocernos... Y era un poco locura, pero sana. Un poco como Edén, pero en la realidad, un poco alejados en nuestra nube. Todo estaba cerrado en aquella época, así que entre nosotros nos buscamos la manera de estar juntos. Si hubieras venido, a lo mejor te hubieras sorprendido (risas).

LOS40: ¿Quizá surgieron parejas detrás de las cámaras que no nos esperamos?

C.S.: Bueno... Puede, puede que sí (risas).

LOS40: Sobre el futuro, Carlos... ¿Hay algún proyecto soñado en tu carrera?

C.S.: Hombre pues, sí, ahora que hemos dado un paso con Edén confío en que pueda haber más proyectos. A mí me encantaría con Almodóvar, he visto sus películas y me gustan mucho; vi Los Abrazos Rotos y me encantó. Sería un sueño, ojalá le pudiese conocer y hacer algo aunque fuese pequeño; aunque disfrutaría con cualquier director.

Bienvenidos a Edén ya está disponible en Netflix.