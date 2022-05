La verdadera historia de ‘Angels’, el éxito de Robbie Williams inspirado desde lo paranormal

Desde que se lanzó en 1997, Angels se ha convertido en una de las canciones imprescindibles en la carrera de Robbie Williams. Fue el cuarto sencillo del álbum de su álbum debut en solitario, ya separado de Take That. Está considerada como la canción que salvó su camino en la música y es la que ha usado para concluir la mayoría de sus conciertos.

A lo largo de los años, su emotiva letra se ha interpretado de muchas formas diferentes. El músico irlandés Ray Hefferman fue el que compuso la primera versión en la que se inspira este tema. Este profesional confesó que la escribió en memoria de su hijo, que no llegó a nacer y se convirtió en su ángel. Sin embargo, Robbie decidió reescribirla y adaptar su significado a algo más personal.

El exmiembro de Take That compró los derechos de la canción, y decidió reescribirla para dedicársela a todas las personas que han fallecido y ahora cuidan de nosotros desde el más allá. Varios fans de Williams siempre han defendido que Angels está dedicada a su propia madre, pues el término ángel está en femenino, y en el videoclip de la canción el ángel de mármol que aparece es una mujer.

Sin embargo, en una entrevista en 2019, el propio cantante reconoció que la canción está relacionada con lo que él llamó "ángeles reales". "La gente piensa que se trata de mi madre o piensa que se trata de alguien a quien amaba, pero en realidad se trata de ángeles. Ese ha sido mi mayor éxito con diferencia", señaló Robbie al diario británico The Sun.

Robbie Williams - Angels (Official Video)

"He visto cosas que no puedo explicar que han influido en mi vida y en el camino en el que estoy constantemente", dice Williams, asegurando que hay ciertas experiencias paranormales como motivo principal de la composición de la canción. "Los fenómenos han sido constantes, por lo que no ha habido un momento de mi vida en el que no haya sido consciente de la presencia de algo invisible.", continúa.

El músico asegura que, cuando era niño, solía hablar con los muertos y a lo largo de su vida ha sido testigo de eventos paranormales. "Solía llamarlos fantasmas, pero ya no lo hago porque no sé qué son", afirma en la entrevista.

En 2018, el cantante reveló que no quería volver a cantar Angels porque cada vez que la interpretaba tenía una carga emotiva con la que ya no quería lidiar. Aunque Robbie Williams tomó la decisión de desprenderse de este tema, varios cantantes han creado versiones históricas. El tema ha sido uno de los más vendidos y escuchados en todo el mundo.

El cantante se emocionaba constantemente cuando los fans le cuentan sobre familiares o amigos que han muerto y que han tocado la canción en sus funerales. "Hay gente que muestra fotos de sus madres o padres que murieron y pienso 'Oh dios, voy a llorar'", señaló Williams.