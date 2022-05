Las lecciones que ha aprendido Rozalén creando ‘Agarrarte a la vida’: una canción sobre suicidio

Rozalén no solo es una de las cantautoras más queridas de nuestra música, también es una luchadora nata. La cantante ha demostrado en todos los años que lleva de carrera que la música sirve para acercar realidades a las personas. Lo vimos con La puerta violeta o con Comiéndote a besos: los versos que un artista escribe pueden hacer mella en miles de oyentes.

Ahora, la artista ha vuelto a abrazar esta faceta solidaria suya. Lo ha hecho a través de su nueva canción: Agarrarte a la vida. Esta vez, junto a un grupo de especialistas, Rozalém pone encima de la mesa el tema del suicidio. Lo hace con el objetivo de poner palabras a esta realidad que, en pleno siglo XXI, sigue siendo tabú y que solo en nuestro país se lleva a 4.000 vidas por delante al año.

Este lunes, 30 de mayo, para hablar sobre este tema, María Rozalén se ha reunido junto a tres expertos en Psicología: Magdalena Pérez Trenado, especialista en psicología clínica; José Antonio Luengo, decando del Colegio Oficial de Psicología de Madrid; y Pedro Jara, especialista en Psicología Clínica y profesor de la Universidad de Murcia. De hecho, este último le dio clase a Rozalén cuando estudió Psicología.

Sara Carbonero ha presentado el coloquio

El coloquio ha estado presentado por Sara Carbonero, quien ha tenido unas preciosas palabras para Rozalén: "Muchísimas gracia, querida amiga, por esa llamada y contar conmigo para sumar mi granito de arena. No podía decir que no. A mí no se me ocurre nadie mejor que María para hacer algo con tanta sensibilidad, tanta delicadeza y con tanto cuidado. Eres super bonita, no se puede ser más bonita. Siempre ayudando a la gente"

Rozalén, quien lleva años recibiendo peticiones para hacer una canción que hable sobre este tema, ha desvelado que se siente contenta de poder ayudar en esta causa. Sobre todo, teniendo en cuenta que estudió psicología en la Universidad de Murcia:

"Estoy muy agradecida y un poco a salvo porque tengo al lado profesionales como la copa de un pino. Además, me empciona mucha haber metido a mi profe de la uní en un photocall".

Lo más complicadod de crear Agarrarte a la vida

Rozalén ha hablado sobre qué ha sido lo más complicado del proceso de creación de esta canción. La artista ha estado en todo momento asesorada, pero aún así ha tenido dudas. Uno de los primeros versos de la canción, en principio iba a ser "Ya sólo contemplas una forma de dejar de huir". Fue entonces cuando una amiga cercana de Rozalén, quien había compartido con la cantautora su experiencia teniendo pensamientos suicidas, quien le corrigió:

"'No me digas que estoy huyendo'. me dijo", empieza diciendo Rozalén. "Cometí un fallo enorme porque puse la culpa en la persona que está sufriendo", continúo diciendo. Además, cambió varias veces el estribillo hasta encontrar las palabras adecuadas: "La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver".

En cuanto a la otra frase que tuvo dudas fue la de "Sólo tú puedes jugar a ser Dios". Rozalén explica que tenía miedo de "generar culpa y responsabilidad" sobre la persona que está sufriendo este dolor. "Yo quiero decir es que 'tú tienes la última palabra'", ha dicho la cantautora. De este modo, Rozalén ha querido poner algunos ejemplos de los debates que se ha encontrado ella junto a su equipo a la hora de escribir este tema.

Magdalena Pérez Trenado ha querido hablar sobre la importancia que tiene la cultura a la hora de hablar de suicidio: "Decidimos utilizar el arte y la cultura como medio de difusión. Es una canción sanadora. Esta canción es para todos. Y nos cuenta cómo los que estamos al lado de la persona, amigos y familiares, nos sentamos con ellos y les decimos 'háblame de tu dolor. Ya estando con ellos, podemos establecer un vínculo y crear una red".

Sin duda, Agarrarte a la vida es una canción preciosa que tiene una potente historia detrás. Ojalá ayude a dar visibilidad a este problema.

Si estás pasando por un momento complicado y necesitas ayuda, puedes ponerte en contacto con el teléfono 024. Se trata del número anónimo y gratuito de prevención de suicidio que te escuchará. Tambiém está el número de la esperanza, 717 003 717, que lleva desde 1971 ayudando a personas que se sienten solas.