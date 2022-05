Morat: “Hemos encontrado un sonido muy característico y abandonarlo sería pegarnos un tiro en el pie”

Morat está de vuelta. La banda mexicana ha lanzado recientemente la carta de presentación de su cuarto álbum, uno con el que pretenden seguir evolucionando sin perder la esencia del grupo. Sobre ese esperado disco, la gira de conciertos que se viene y la colaboración con Duki han hablado Martín Vargas, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Juan Pablo Villamil con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Colaboración con Duki

Juan Pablo Isaza: "Compuse una canción para un grupo argentino que se llama MYA y después se incorporó Duki para un remix. No lo conocía y me pareció una locura. Entre nosotros siempre ha habido conversaciones sobre colaboraciones disruptivas que podíamos hacer y la colaboración entre una banda pop y un rapero es algo que se lleva haciendo en la música anglo desde hace muchísimo tiempo. Queríamos explorarlo y no podíamos pensar en otro que no fuera Duki".

Videoclip oficial de 'París'

Juan Pablo Villamil: "Lo que está pasando con el rap en Argentina es una cosa de locos y le viene muy bien a la escena musical general. El rap lo refresca y es muy compatible con el pop. Mucho más que con el reggaetón. Nos emociona mucho porque es otro enfoque a la música".

El objetivo del cuarto disco

Martín: "La intención de este cuarto disco es mostrar a la gente que, además de haber una evolución en la parte musical, en la parte estética y visual también hay una evolución coherente".

Estilo Morat

Juan Pablo Isaza: "Hay una fina línea entre empezar a repetirse y consolidar un sonido único. Llevamos el tiempo suficiente para meternos en ese problema. Cuando empezamos una canción nueva nos planteamos si meter los "ohhh" que tanto gritamos, pero creemos que hemos encontrado un sonido muy característico y abandonarlo sería pegarnos un tiro en el pie".

El recuerdo de 'Cómo te atreves'

Juan Pablo Isaza: "Recordamos mucho la época de 2016 con Cómo te atreves. Todo lo que pasó con esa canción empezó en España y marcó sin duda nuestra carrera. Marcó un salto gigantesco".

La próxima gira

Simón: "Lo más importante es que el concierto que se viene es del cuarto disco, lo que anticipa que el álbum se viene pronto. Por lo tanto, es un show nuevo y cualquier persona que haya venido a un concierto de Morat no ha visto lo que se viene. La idea es subir el nivel a lo que veníamos haciendo. Va a ser muy potente".

Si quieres ver la entrevista completa de Morat en LOS40 Global Show…¡dale al play!