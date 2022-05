Sebastián Yatra se viene de gira por España con su ‘Dharma Tour’

Los fans de Sebastián Yatra están de enhorabuena. Y es que después de estrenar su álbum Dharma, lo va a llevar a los escenarios de todo el mundo con su gira internacional Dharma Tour.

El colombiano estará en Latinoamérica, Norteamérica y, por supuesto, España. Y es que Yatra ha demostrado en más de una ocasión que tiene una conexión inquebrantable con sus seguidores españoles, que llevan brindándole apoyo incondicional desde sus comienzos.

En LOS40 estamos muy emocionados de convertirnos en emisora oficial de estos conciertos, que darán comienzo el 16 de junio en Santiago de Compostela y concluirán en Torrevieja el 24 de julio. ¡Se viene la fiesta del verano con Sebastián Yatra!

Lo mejor de todo es que las entradas para todos estos conciertos ya están a la venta, así que si no quieres perderte los éxitos de nuestro protagonista en directo, hazte con la tuya. Las buenas vibras, los ritmos imparables y las ganas de pasarlo en grande no faltarán.

Cartel del tour de Sebastián Yatra en España / Foto promocional

Dharma es el tercer álbum de estudio de Sebastián Yatra. Se estrenó el 28 de enero de 2022 y su repertorio de 17 canciones no ha tardado en convertirse en la banda sonora de todos sus fans. Entre estos temas se encuentran Tacones Rojos, Chica Ideal, Runaway y Pareja del Año. Por supuesto, las colaboraciones no podían faltar. Artistas de la talla de L-Gante, Justin Quiles, Mariah Angeliq y Lenny Tavárez han participado en este tan ansiado proyecto del colombiano.

Lo cierto es que Yatra no ha dejado de cosechar éxitos en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, se subió al escenario de los Premios Oscar de este año para interpretar Dos Oruguitas, el tema que forma parte de la banda sonora de la película Encanto. Esto ocasionó tal shock en el artista que no pudo contener las lágrimas al bajarse del escenario. Y es que cantar en esta tan importante gala internacional no es algo que consiga hacer todo el mundo.

Pero él ha demostrado que cuenta con talento de sobra para conqusitar a un público de todas las edades y partes del mundo. De hecho, son cada vez más los que caen rendidos ante sus canciones. Ahora todos ellos se han hecho con su entrada para disfrutar de todas ellas en directo. ¡Qué ganas!