‘Strawberry Fields forever’: Historia del ‘hit’ compuesto por John Lennon e inspirado en un orfanato

John Lennon escribió Strawberry Fields forever en Almería. Pero la canción no tiene nada que ver ni con la playa del Zapillo, ni con los campos de fresas. La composición está inspirada en un orfanato de Liverpool cercano a la vivienda en la que el ‘beatle’ pasó su infancia. “Strawberry Field es un sitio real", decía Lennon "… al que yo solía ir cuando era niño... siempre nos divertíamos. De ahí cogí el nombre". El 31 de Mayo de 2005, después de casi 70 años regentado por el Ejército de Salvación, cerró sus famosas puertas rojas de hierro forjado. Después de años de abandono, se reabrió al público. Hoy, además de atracción turística, es un emplazamiento icónico, inmortalizado por una de las canciones más bellas del pop.

Strawberry Field, un orfanato con historia

La historia de Strawberry Field se remonta a 1870, cuando la propiedad pertenecía a un acaudalado propietario de barcos llamado George Warren. Allí construyó una gran mansión gótica, en línea con la era victoriana inglesa, a la que añadió una puerta de hierro forjado. En 1927, otro adinerado empresario llamado Alexander C. Mitchell, compró la mansión. Siete años después, su viuda se lo vendió al Ejército de Salvación (organización benéfica internacional con sede en Londres). El 7 de Julio de 1936, la casa fue abierta como orfanato para 40 niñas. Dos décadas después, permitieron que entraran niños.

Orfanato Strawberry Field / Universal Images Group via Getty Images

La infancia de Lennon

Muy cerca de allí, en el barrio liverpuliano de Woolton, pasó buena parte de su infancia John Lennon (en una casa que hoy es museo y forma parte del Patrimonio Nacional de Reino Unido). Fueron años particularmente infelices. Su padre Alfred, marino mercante, apenas pasaba tiempo en casa. Su madre Julia, siempre sola, se enamoró de otro hombre y se quedó embarazada. Se originó un tremendo conflicto familiar que impulsó a la tía Mimi a contactar con los servicios sociales y denunciar a su propia hermana dos veces por su incapacidad de criar a su hijo en lo que llamó un ‘hogar inapropiado’. Así fue como Mary Elizabeth "Mimi" Smith se hizo cargo de su pequeño sobrino. Lennon no volvió a ver a su padre hasta 20 años después, y su madre murió atropellada por un coche cuando cruzaba la calle. John, que entonces tenía 17 años, se quedó devastado.

“Cualquier lugar al que desees ir”

John acudía a menudo a los jardines arbolados que había tras del orfanato (entonces solo de chicas). Allí jugaba con sus amigos y una de las cosas que más le gustaban, eran las fiestas al aire libre que se hacían cada verano en Calderstones Park, cerca de Strawberry Field. La estricta tía lo recordaba: “Había algo en ese alugar que siempre le fascinaba a John. Podía verlo desde su ventana… solía escuchar a la banda del Ejército de Salvación tocando en la fiesta y después siempre me arrastraba diciendo: ‘Date prisa Mimi, vamos a llegar tarde’”.

Años después, John Lennon revelaría la influencia de este lugar misterioso en sus letras. En una entrevista de 1968 para la revista Rolling Stone, dijo que estaba intentando escribir sobre Liverpool y tuvo “visiones de Strawberry Field… porque Strawberry Field es simplemente cualquier lugar al que desees ir”. Aquí cabría señalar que el título de la canción es Strawberry Fields (en plural) ya que, según admitió Lennon, el cambio se debió a que: “simplemente sonaba mejor”. El músico también recalcó con frecuencia que Strawberry Field representaba su infancia y que sentía cierta conexión con los orfanatos.

“Siempre nos divertíamos en Strawberry Field”

"Strawberry Fields es un sitio real”, contó John Lennon en la revista Playboy. “Me fui a vivir con mi tía a un bonito adosado con un pequeño jardín en una zona residencial, con médicos y abogados y gente de ese tipo viviendo por allí. Y Strawberry Fields estaba justo a la vuelta de la esquina… de niño solía ir a sus fiestas al aire libre con mis amigos Nigel y Pete, y vendíamos botellas de limonada por un penique. Siempre nos divertíamos en Strawberry Field. Así que de ahí es de donde cogí el nombre. Lo cogí como una imagen. Strawberry Fields para siempre".

En Almería: “Por cierto, allí escribí Strawberry Fields forever”

Lennon empezó a escribir Strawberry Fields forever en Almería, durante los descansos del rodaje de la comedia negra How I won the war (Cómo gané la guerra) de Richard Lester. Interpretaba al soldado Gripweed en el que fue su único papel en un filme no musical. Era una época en la que “las cosas en los Beatles habían empezado a cambiar” y la discordía era más que evidente. Según contaba Lennon en Playboy: “En 1966, fui a Almería. Me vino muy bien alejarme. Estuve seis semanas. Por cierto, allí escribí ‘Strawberry Fields forever’. Tuve tiempo de pensar en mí mismo, lejos de los demás. A partir de ahí, estuve buscando algún lugar al que ir, no tenía el aplomo de bajarme del barco…”

Concierto The Beatles / David Redfern/Redferns

El periplo de John Lennon por tierras almerienses se prolongó desde el 19 de septiembre hasta el 6 de noviembre de 1966. Al parecer, se aburrió bastante y tuvo mucho tiempo libre entre una toma y otra. Acudía al rodaje en un Rolls Royce negro y durante las primeras semanas se instaló en un apartamento frente al mar, en la playa del Zapillo. Allí, con una guitarra española y un magnetofón, comenzó a escribir Strawberry Fields forever. A menudo, al atardecer, se le veía paseando por la orilla. Después, coincidiendo con la visita de Ringo Starr y de su mujer Cynthia, alquiló la finca Santa Isabel (actualmente el museo Casa del Cine de Almería) y en ese entorno terminó su composición.

"Es absolutamente brillante"

Cuando Lennon regresó a Londres, llevaba en su maleta la cinta de magnetofón con la canción que había escrito inspirado en el escenario en el que tanto se había divertido durante su infancia. Cuando se la enseñó a la banda… “Hubo un momento de silencio, de estupefacción, que rompió Paul, quien en un tono tranquilo y respetuoso dijo simplemente ‘Es absolutamente brillante’”, recordaba el ingeniero Geoff Emerick en Rolling Stone. El grupo la grabó rápidamente, ese mismo mes de Noviembre del 66, bajo la producción de George Martin.

Se publicó en Febrero de 1967 (en un single de doble cara A, junto a Penny Lane) y resultó exactamente lo que McCartney dijo la primera vez que la escuchó: brillante. Lennon siempre creyó que fue su mejor trabajo con los Beatles. Strawberry Fields forever está considerada una de las mejores canciones pop que se han escrito jamás.

Reclamo para el turismo

El 31 de Mayo de 2005, después de casi 70 años funcionando como orfanato, Strawbery Field cerró sus puertas. Entonces quedaban solo 3 niños, que fueron trasladados a familias de acogida. Muchos de los edificios y estructuras originales habían sido demolidos en los 70. Otros siguieron en pie, como las icónicas puertas rojas victorianas, hasta 2001. Esos portones se guardaron en un almacén y fueron sustituidos por réplicas, lo que hizo que muchos fans se enfadaran. Tras años siendo un lugar ruinoso y abandonado, en 2019, reabrió sus puertas al público por primera vez permitiendo a los visitantes que exploren los alrededores. El sitio ahora se utiliza como un centro de formación para jóvenes con problemas de aprendizaje.

John Lennon y la canción que inmortalizó el lugar, hoy se utiliza de reclamo para vender entradas a turistas: "Visita Strawberry Field, un antiguo orfanato del Ejército de Salvación, que se hizo famoso por la canción de los Beatles de 1967 Strawberry Fields Forever’” se puede leer en su página web. La visita, de una hora y media, cuesta 11 libras (en torno a 13 €).