Lunay da el salto a Disney+: “Es un deseo que siempre he tenido desde muy niño”

Lunay reúne millones de fans de todas partes del mundo. Su música ha sonado en las listas de éxitos internacionales, convirtiéndose en la banda sonora de un público cada vez más amplio.

El Niño, que es como le llaman en la industria, ahora ha dado el siguiente y emocionante paso en su carrera. Se ha estrenado en el mundo de la interpretación gracias a su papel en El aparcacoches, una comedia romántica que llega a Disney+. Y sí, en España también podemos verlo.

La comedia está producida y protagonizada por Eugenio Derbez, que se mete en el papel de Antonio, un empleado de un hotel lujoso situado en Beverly Hills que se implica accidentalmente en la vida romántica de una de las actrices más famosas de Hollywood, cuyo papel es interpretado por Samara Weaving. Entonces su vida cambia repentinamente, lanzándose a la fama y asumiendo un caos inesperado.

En este caso, Lunay participa en el reparto con un pequeño papel en el que interpreta a un chófer que conduce al propio Antonio. Lo da todo al volante al ritmo de Epapale, una canción que ha visto la luz con el estreno de esta película.

"Ser actor es un deseo que siempre he tenido desde muy niño. Siempre que estaba en la escuela, además de la música, mis amistades me decían tú eres bien gracioso y te acoplas a cualquier papel (que te dan en las clases de teatro), se te da cualquier tipo de comedia. Y eso fue algo que fue creciendo en mí. Gracias a Dios con la música hemos logrado grandes éxitos y seguimos trabajando para eso. Pero como decimos en Puerto Rico, se coló una oportunidad de hacer cine y aquí estamos con The Valet", dice el puertorriqueño.

Lunay en 'El aparcacoches' / Foto cedida por Artist Publicist

En lo musical, Lunay sigue cosechando éxitos. Su último lanzamiento es Bandida, que en Youtube acumula más de 2 millones de visualizaciones. Y a ti, ¿qué te ha parecido la interpretación del puertorriqueño?