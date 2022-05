La increíble historia de ‘One’, de U2, y otros éxitos inolvidables que cerraron mayo en el Nº1

Los últimos días de mayo han sido muy fructíferos en éxitos musicales del primer nivel, como vamos a ver esta semana en La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en la que Tony Aguilar rescata antiguos números uno de la lista. Como es habitual, iniciamos el repaso en 2021, y encontramos en lo alto a Tiësto y The business. A pesar de la veteranía del DJ neerlandés (actualmente tiene 53 años), este fue su primer número uno en LOS40.

Hace cinco años, Shakira lanzó Me enamoré, un single que no dejó a nadie indiferente, ni por su amorosa letra ni por su portada, en la que aparecía subida a un árbol. Llegó al primer puesto del chart el 27 de mayo de 2017. Y en 2012, otros colombianos, Cali y El Dandee, recuperaron esta semana el número uno que ya habían logrado en abril (tres semanas consecutivas) con Yo te esperaré. Esta fue la última de las cuatro veces que lideró la lista.

No hubo cambio en la cima en 2007 con respecto a la semana anterior. Seguía ocupando esa plaza Me muero, de La Quinta Estación, grupo madrileño forjado en México que, como seguro recuerdas, contaba con la portentosa voz de Natalia Jiménez como principal seña de identidad (además de una interesante mezcla de rock y arreglos de música mexicana). Cinco años antes, o sea, en 2002, o lo que es lo mismo, hace ahora veinte, el puesto de honor fue para otra balada made in Spain: Sin miedo a nada, del donostiarra Álex Ubago.

Amores de barra fue el segundo sencillo que publicaron Ella Baila Sola, que ya habían conseguido la atención de público y medios con el primero, Lo echamos a suertes. Aquella canción que hablaba de “lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos y pegote de rímel” llegó al número uno el 24 de mayo de 1997. Y esta semana despedimos la sección por todo lo alto con los descomunales U2. Lograron la primera posición el 23 de mayo de 1992, hace treinta años, con una de sus canciones más emblemáticas: One. Este tema protagoniza una de las anécdotas más curiosas de la historia de LOS40: volvió a ser número uno ¡14 años después! en la versión a dúo con Mary J. Blige.