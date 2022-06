El acertijo visual que solo resuelven los que tienen una alta capacidad de concentración

¿Cómo vas de concentración? Las nuevas tecnologías y sobre todo, las redes sociales, han hecho que cada vez consumamos el contenido de forma más rápida. Parece que mantener la concentración para ver un vídeo de más de tres minutos cada vez es más difícil. Incluso cuando estamos viendo nuestra serie favorita en Netflix, HBO, Amazon o cualquier otra plataforma, es difícil resistirse a abrir Instagram o Tik Tok para ver alguno de los contenidos que nuestros influencers favoritos han posteado recientemente.

Pero ¿qué pasa cuando realmente ponemos todos nuestros esfuerzos en concentrarnos en algo? ¿Somos capaces de realmente focalizarnos y únicamente pensar en lo que tenemos delante durante más de diez segundos?

Este acertijo visual que traemos a través de Genial Guru pone a prueba tanto tu habilidad visual como tu capacidad de concentración. El reto es encontrar el símbolo diferente en el dibujo que plantean desde esta web especializada en retos y acertijos y hacerlo en menos de 10 segundos. ¡Ya te advertimos de que solo quienes tienen una buena capacidad para concentrarse lo logran!

¡Haz la prueba y cuéntanos si has sido o no capaz de dar con el símbolo discordante! ¡Eso sí, no te pases de los 10 segundos! ¡El verdadero reto está en dar con la respuesta lo más rápido posible!

El resultado del reto

¿Has sido capaz de dar con el símbolo diferente? Si no has dado con él te recomendamos que vuelvas a probar. Si te concentras y eres capaz de mantener el foco en la ilustración sin titubear, seguro que lo encuentras.

¿No? Pues tranquilo, te damos la respuesta. El símbolo discordante, en concreto el δ, se encuentra, contando desde la izquierda hasta la derecha, en la tercera fila de la segunda columna. ¿Lo ves ahora? ¡Pues ahí ha estado todo el tiempo!

¡Seguro que el próximo acertijo visual que te planteemos, lo resuelves sin problema! ¡Todo es paciencia, concentración y práctica!