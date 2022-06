Telecinco se prepara para el ‘Escándalo’ con su nueva serie: “Escribir para hooligans es una cagada”

Entre las plataformas de streaming y las cadenas generalistas hay un número indecente de series, por eso es importante apostar por historias que, al menos, den un pellizco al espectador, que se desmarquen de las modas y sean lo suficientemente realistas como para que les pase a tu vecino del quinto por muy rocambolescas que parezcan. Ese parece que es ahora el objetivo de Telecinco. Después de tanto tiempo produciendo lo justo y necesario, la cadena insignia de Mediaset ha decidido dar un nuevo paso en materia de ficción.

Escándalo: relato de una obsesión es la próxima apuesta de Telecinco y el título no ha sido elegido al azar. Quieren remover conciencias, romper tabúes y cambiar de una vez por todas el punto de vista que siempre predomina en las historias en las que el amor posesivo se convierte en la piedra angular de todo. En esta hay chicha, pero también un trasfondo que va más allá del morbo por lo prohibido. Solo hay que echarle un ojo a la sinopsis para saber que la nueva producción de Alea Media (Vivir sin permiso, Entrevías) para Mediaset España no va a dejar a nadie indiferente.

Alexandra Jiménez interpreta a Inés, una mujer que busca cariño desesperadamente / Manuel Fiestas

Escándalo, relato de una obsesión narra la historia de Inés (Alexandra Jiménez), una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo (Fernando Líndez), un adolescente del que se enamora obsesivamente. En su empeño porque nadie se entrometa en esa relación prohibida, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos.

A priori, puede parecer que no cuenta nada nuevo. Hay más series y películas que recurren a la obsesión como tema principal. Sin embargo, Escándalo, con Alexandra Jiménez y Fernando Líndez como cabezas de cartel, cambia la perspectiva. Se enfanga para causar el efecto deseado, que no es otro que al espectador se le remueva algo por dentro, tal y como cuentan a LOS40 desde la productora. "Hay muchas historias contadas desde la perspectiva masculina. Cosas turbulentas e incluso delictivas que son más perdonadas si las hacen los hombres", dice Aurora Guerra, creadora y productora ejecutiva de la serie. "Quería investigar estas cosas tan mal vistas por la sociedad, pero desde el punto de vista de la mujer. A nosotras se nos juzga de una manera más severa".

LOS40 en el rodaje de la nueva serie de Telecinco / Manuel Fiestas

Ahora la gran duda (que no miedo) es lo que pasará con el espectador, cuál será su respuesta. Escándalo, relato de una obsesión todavía está rodando en diferentes localizaciones de Denia (Alicante) y su estreno todavía queda algo lejos. Sin embargo, cuando llegue, pondrá sobre la mesa el debate de lo que es correcto y lo que no lo es. "¿Puede haber gente que se ofenda? Es que la vida tiene cosas muy sucias y muy turbias", recuerda Guerra, y remarca lo siguiente. "Eso sí, el personaje de Inés no es el de una loca. Todos hemos tenido un amor que no nos convenía pero era imposible liberarnos de él".

"Me gustaría que la gente empatice con esta mujer desequilibrada emocionalmente que intenta flotar en la vida. Es un puñetazo en el estómago. Es fácil juzgar a una mujer que se va con el jovencito, pero luego se va desplegando y llegamos a entender a un personaje tan extremo", explica Aitor Gabilondo, máximo responsable de Alea Media. "Va a depender mucho del espectador que esté viendo la serie, si tiene una mirada más machista o menos machista, más prejuiciosa o menos prejuiciosa. Lo que intentamos es joder las ideas al espectador, no darle la razón. Escribir para hooligans, fans o contentar a la industria es una cagada".

Escándalo, relato de una obsesión, con una única temporada de ocho capítulos, es una serie de Mediaset España, realizada en colaboración con Alea Media y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group.