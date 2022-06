Charlie Puth habla abiertamente del momento en que perdió la virginidad

Las últimas declaraciones de Charlie Puth han revolucionado a sus fans. Y es que si hay algo que caracteriza al artista es que nunca tiene pelos en la lengua para hablar de ciertos temas. El sexo no iba a ser menos.

El artista ha ofrecido una entrevista a Bustle, en la que ha recordado el momento en que perdió la virginidad y lo que opina actualmente de esto. Lo hizo con 21 años después de un concierto en Boston. "Una chica vino y me dijo, '¿me puedes firmar el pecho?'. Y yo estaba como, 'me siento un rockstar'. No la volví a ver. Era encantadora, pero me entristece a veces porque ojalá mi versión más adulta estuviese como, 'Hey, quizás quieras hacerlo un poco más memorable'", explica Puth.

Pero eso no es todo. Los fans del artista, y cualquiera que se haya adentrado mínimamente en su música, saben que cuenta con un talento innato. Es capaz de inspirarse tras escuchar una sola nota musical o crear un éxito en unas horas. Esto ha jugado en su contra a la hora de escuchar música mientras practica sexo. "Analizaría la música que suena de fondo y empezaría a imaginarme las notas musicales en mi cabeza y no sería capaz de ponerme", confiesa.

Está claro que la música está muy presente en la vida de Charlie Puth. Ha marcado muchas de las etapas de su vida, incluida, por supuesto, la de sus comienzos en el sexo. ¿Cuál fue la primera canción que escuchó mientras lo hacía? El artista también ha respondido: This Love de Maroon 5. "Ahora soy amigo de Adam Levine. Se lo conté y él estaba como, 'Eso es muy raro'", señala nuestro protagonista.

Charlie Puth también es experto en abrir sus sentimientos en sus canciones. Así lo hizo en That's Hilarious, que vio la luz a principios de mayo. La compuso inspirado en una de las épocas "más feas" de su vida. Tal y como confesó en TikTok, se trata de una ruptura que marcó un antes y un después en su vida y de la que difícilmente se recuperó. "Solo quería estar tirado debajo de la alfombra y comenzar de nuevo y rodearme de mejores personas", señalaba. Y tú, ¿te sientes identificado/a con sus palabras?