Así es la primera Barbie transgénero: alejada de la rubia, delgada de ojos azules

"Barbie" se ha convertido en trending topic durante todo este jueves, 2 de junio, por el lanzamiento de su primera muñeca transgénero.

El diseño de la nueva apuesta se ha inspirado en la historia de la mediática Laverne Cox (Orange is the new black), una de las famosas LGTB+ más influyentes de Estados Unidos.

Así, la marca se ha propuesto abrir su abanico de muñecas con las que pueda identificarse todo tipo de públicos. Algo que llega tras haber lanzado ya una musulmana y otra en silla de ruedas.

"Todos merecen sentirse seguros, vistos y celebrados"

Desde la cuenta oficial de Barbie, publicaban la imagen de la nueva muñeca con un mensaje: "Pionera, icono, defensora. Barbie está encantada de dar la bienvenida a Laverne Cox como la muñeca más nueva de la colección. Reconociendo su impacto en la televisión, el cine, la moda y la comunidad LGBTQ+ (...) porque todos merecen sentirse seguros, vistos y celebrados por quienes son".

Unas palabras que acompañaban a una muñeca a la evolución de la muñeca: más morena de piel, más tonificada y con otros rasgos en el rostro.

A la vez que la intérprete también lo compartía en sus redes: "No puedo esperar a que los fans encuentren mi muñeca en los escaparates y tengan la oportunidad de agregar una muñeca Barbie con el modelo de una persona transgénero a su colección. Espero que la gente pueda ver esta Barbie y soñar en grande como lo he hecho yo en mi carrera”