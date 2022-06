Karol G y Chanel pueden poner en un aprieto a Harry Styles

¡Cómo ha empezado junio! Con potentísimos conciertos de los Rolling Stones, Dua Lipa, Leiva…, inminentes veladas LOS40 Stage de Camilo y María Becerra… ¡Viva la música! Y como es bien sabido, todos los amantes del pop en cualquiera de sus variantes coinciden un día a la semana a una hora concreta en el mismo sitio: en #Del40al1CocaCola, el programa con más oyentes del finde. En esta próxima edición Tony Aguilar repasará la primera lista de este agitadísimo junio, con la incógnita de si Harry Styles, que consiguió el número uno el pasado sábado con As it was, revalidará su liderato.

Fácil no lo va a tener: en lo que va de año, solo una canción ha sido número uno dos semanas consecutivas: Música ligera, de Ana Mena. Claro que si hay otra capaz de igualar la hazaña es As it was. Pero hay que estar atentos también a Chanel, que ya llegó a lo alto con SloMo y aún está en el #2. Y a Karol G, que tras cuatro semanas como una exhalación a ocupa el tercer cajón del podium (la semana pasada fue la subida más fuerte). Jaymes Young (#4) y Camila Cabello con Ed Sheeran (#5) también son contendientes claros al número uno.

En el apartado de candidatos esta semana compiten dos buenos amigos que, si bien han llegado a componer y grabar juntos, ahora se enfrentan por separado por un puesto en el chart. Hablamos de Camilo y Dani Martín, que proponen Pegao y Volverá (2021) respectivamente. Después de que contemos los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sabremos si logran su objetivo y regresan a la que es su casa. Precisamente, Dani Martín será el encargado de dar su Voto VIP. Siempre es un lujo charlar con el madrileño, que está en plena gira Qué caro es el tiempo. ¿Podremos darle la noticia de que entra en lista con esta revisión del clásico de El Canto del Loco? Habrá que esperar al sábado para saberlo.

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos el peluche de Boba Fett, de Star Wars, con lanzacohetes de juguete y mecanismo que repite lo que tú digas, ideal para coleccionistas de todas las edades. En el transcurso del programa Tony presentará nuevos candidatos, nos conducirá por la historia de la lista en La Máquina del Tiempo y, desde luego, nos pondrá al día de todo lo que se cuece en la actualidad musical. Cuándo: desde las 10 de la mañana (9 en Canarias). Dónde: tu emisora de LOS40, la app de la cadena, streaming de vídeo en directo y redes sociales.