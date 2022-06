The Strokes cancela su actuación en el Primavera Sound y desata la crispación entre los asistentes al festival

El Primavera Sound abre hoy sus puertas a la edición de 2022 y lo hace en medio de un ambiente algo crispado. El festival que cada año tiene lugar en Barcelona ha sufrido varias bajas entre su cartel en las últimas horas, cuando se ha sabido que, por motivos sanitarios y de otra índole grupos como Bestia Bebé, Bikini Kill, Kenhali y Rapsody no podrían finalmente subirse al escenario y que, por lo tanto, habían sido sustituido por otros.

Pero sin duda, lo que ha provocado la indignación de un gran número de los asistentes ha sido el hecho de que este mismo jueves la organización del festival haya lanzado un comunicado público indicando que, por el contagio de Covid-19 de uno de sus miembros, The Strokes, cabeza de cartel del viernes 3 de junio, no actuará finalmente este fin de semana en el escenario principal del Parc Fòrum aunque sí lo hará el siguiente.

De hecho, tal y como han indicado desde el Primavera Sound, los miembros de The Strokes se encuentran ya en Barcelona a excepción de uno de sus integrantes, que, por ahora, no puede desplazarse por motivos de salud.

La baja de The Strokes se suma a la de Massive Attack y C. Tangana

Pese a que la banda de Nueva York se ha subido ya varias veces a los escenarios de la Ciudad Condal y de que se ha comprometido a hacerlo durante el segundo fin de semana del evento, los asistentes al primer fin de semana del Primavera Sound 2022 no se han tomado nada bien la noticia de que este año no vayan a actuar; pues su baja se suma a la de C.Tangana, que anunció en noviembre que finalmente no asistiría y a la de Massive Attack, otro de los grupos que encabezaban el cartel de este fin de semana en el festival y que pese a que hicieron público el pasado marzo que no iban a poder estar en el festival por cuestiones de salud de uno de sus integrantes, no han sido sustituidos por la organización por ninguna otra banda de su misma categoría por "respeto" a la delicada situación que están atravesando.

Algunos asistentes han pedido la devolución total o parcial del dinero después de las últimas cancelaciones

"Primero Massive Attack y luego The Strokes. Por mucho que sienta lástima por ellos, volé principalmente por estas bandas y al ver que se han caído del cartel el mismo día creo que debería dársenos algo a cambio", ha indicado a través de Instagram una de las festivaleras que adquirió hace meses el abono para acudir al evento este fin de semana y que comparte opinión con otros muchos usuarios de las redes socales que no han dudado en lanzarse a comentar tras las últimas noticias recibidas desde la organización del festival.

Pero los festivaleros no solo han pedido algo a cambio. Algunos han usado las redes para lanzar críticas feroces como catalogar a la organización de este año como "una chapuza" o calificar lo ocurrido de "injsuticia" e incluso ha habido quien se ha atrevido a pedir que le devuelvan el dinero de su abono después de ver los cambios que ha sufrido el cartel del primer fin de semana del evento desde que se anunció hasta hoy.