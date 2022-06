Rigoberta Bandini anuncia su nueva canción, “A Todos Mis Amantes”

Rigoberta Bandini ha anunciado su nuevo tema, A Todos Mis Amantes, una prometedora canción que viene después de Ay, Mama. La canción que presentó en el Benidorm Fest y que se quedó a las puertas para representar a España en Eurovisión.

La artista publicó dos frases de lo que será el estribillo del tema, “a todos mis amantes pido atención, a todos los que he roto el corazón”. Ya ha invitado a todos sus fans a conocer la portada de la canción haciendo pre-save en el link que ha colgado en sus redes sociales.

Haz presave de mi nuevo single y descubre la portada🫂 https://t.co/kNqobLL4zm pic.twitter.com/xzcQFtjZzk — Rigoberta Bandini (@rigobandini) June 1, 2022

Su anterior éxito, Ay Mama, ya se posicionó en el número 1 de las listas en España cuando se dio a conocer por Eurovisión, actualmente está en el puesto 67 y ha causado que sus demás canciones, Perra, Too Many Drugs o A Ver Que Pasa hayan tenido un auge de visitas. Su último videoclip, que salió el pasado 1 de mayo, fue muy cuestionado por las imágenes de “censura” al no incluir en el video pechos femeninos en él a pesar del género trasgresor que tenía.

Su última colaboración venía de la mano de Amaia, Bienvenidas al Show, algo que poca gente se esperaba y que ambas definieron como “muy natural”. Las dos artistas se han definido como fan de la otra, razón por la que, gracias a un festival, decidieron unirse en una misma canción.

Gira Summer Rigotour

La catalana ya ha dado a conocer las fechas de su nuevo tour, que pasará por diferentes festivales de España. Por ello lo ha denominado “gira de festivales”, después de pasar por Madrid y Sevilla, donde hizo cantar y bailar a todo el público.

El cartel que ha publicado en Instagram, muy característico por el cono y su cara en las bolas del helado, podemos ver que no pasará por la capital española a pesar de la cantidad de fechas que tiene pendientes. Comenzó el 27 de mayo en Alicante y pondrá el broche final en Granada el día 17 de septiembre.