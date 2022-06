María Becerra, con el corazón roto, canta sobre un engaño amoroso en ‘Ojalá’

Los fans de María Becerra están de enhorabuena. Su artista favorita acaba de estrenar una de sus canciones más esperadas del año: Ojalá.

Con una fusión de estilos y sonidos urbanos, en el que el moombahton toma mucha fuerza, la argentina le canta al desamor. Habla de una ruptura y se dirige a la persona que una vez ocupó su corazón pero que acabó engañándola. "Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez; Ojalá que te arrepientes siempre y quieras volver; No me digas que me amas porque esa ya me la sé; Ojalá que sufras cada vez que me veas con él", dicen algunos de sus versos.

Pero esta canción, que ha sido producida por Big One, no llega sola, sino acompañada de un videoclip en el que la artista comienza prepárandose para un show acompañada de un chico que interpreta el papel de su novio. Él parece apoyarle pero cuando María termina su actuación descubre que le está engañando con otra. Es entonces cuando, entre lágrima y lágrima, decide dejarse llevar por la noche y acaba bailando con otro joven. Su (ex)novio la ve e intenta empezar una pelea en la pista de baile pero es separado por unos desconocidos que también se dejaban llevar al ritmo de la música.

Ojalá tiene un fondo más profundo del que podríamos imaginar. Y es que no es ningún secreto que María Becerra mantuvo una relación con el cantante Rusherking. Relación que pareció no acabar del todo bien, o al menos eso es lo que demostró la propia Becerra cuando se pronunció al respecto en las redes sociales.

No es de extrañar, por tanto, que muchos de sus fans hayan reaccionado al lanzamiento de Ojalá con alguna referencia al artista. "Temazo espectacular de Mari una vez mas, la nena de Argentina lo volvio hacer y por cierto la cancion es un 95% de palos a Rusherking uhhhhh amigo hasta a mi me dolieron", dice @MasterJoelCule5.

Otros compañeros de profesión de la artista también han reaccionado al estreno de su nuevo sencillo. Khea ha sido uno de ellos: "YO SABIA KE IBA A SER UN TEMON ESTEE ROMPISTE", dice entre los comentarios de su última publicación. Y a ti, ¿qué te ha parecido?

Y tú, ¿ya has escuchado Ojalá? ¿Qué te ha parecido el tema?