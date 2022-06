Videojuegos ‘Made in Spain’: ‘Endling Extinction is forever’, una cautivadora eco-historia

El estudio de desarrollo Herobeat Studios con sede en Barcelona y la firma editora HandyGames, parte de Embracer Group, han presentado la aventura Endling - Extinction is Forever. Un nuevo videojuego que llevará el sello 'Made in Spain' y que se estrenará el 19 de julio de 2022 en Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, a través de Steam, GOG y Epic.

Endling - Extinction is Forever enfrenta al jugador con elementos de cambio medioambiental como parte de su apartado narrativo. Nadie se encuentra a salvo de la extinción y la humanidad tiene la culpa. El juego tiene el potencial de reforzar y aumentar algunas facetas de la conciencia medioambiental al visualizar el impacto de la actividad humana en los ecosistemas de una forma novedosa.

La versión en tiendas del juego, ideal para coleccionistas, en su formato para PC cuenta con una caja de cartón más ecológica y con menos plásticos.

Endling - Extinction is Forever pone a los jugadores en el papel de la última madre zorro en la Tierra, donde sus cachorros necesitan de todo su cuidado para sobrevivir en un mundo despiadado al borde de la destrucción. Explora lo que queda de la naturaleza y defiende a tu familiar de todas las amenazas. Eres su última esperanza porque la extinción es para siempre.

¡Endling - Extinction is Forever se estrenará el 19 de julio en PC, PS4, Switch y XB1! 🦊

Nadie se encuentra a salvo de la extinción... 🔥

Nadie se encuentra a salvo de la extinción... 🔥

Eres la última madre zorro y tus cachorros necesitan todo tu cuidado para sobrevivir. ¿Serás capaz de salvarlos?

Entre las características principales del videojuego podremos explorar entornos devastados, basados en problemas medioambientales reales; cazar otros animales para alimentar a tus cachorros, y evita convertirte en la presa; pon tu instinto de supervivencia a prueba, y toma decisiones morales implacables; encuentra nuevas guaridas para estar a salvo de amenazas naturales y no naturales; y cuida a tus cachorros, aliméntalos y enséñales nuevas habilidades para hacerlos menos vulnerables.

Herobeat Studios es un estudio independiente con sede en Barcelona. El equipo está compuesto por antiguos compañeros con una amplia experiencia en el desarrollo de videojuegos. Los componentes del equipo comparten una profunda preocupación por las cuestiones medioambientales y el bienestar de los animales. Esto les inspiró a unir fuerzas y crear algo significativo que explorara estos temas.