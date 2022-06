Harry Styles, Karol G, DNCE y todos los artistas que brillan en la lista esta semana

Harry Styles ha terminado mayo y empezado junio en el número uno de la lista de LOS40 con As it was, el primer sencillo de su álbum Harry’s house. Con el británico concluye, por tanto, el repaso al chart semanal, que reproducimos ahora en vídeo (sobre estas líneas). En él encontraras los clips de los 40 éxitos del momento, entre los que destacan Provenza, de Karol G, subida más fuerte de la semana (nueve puestos, y se queda en el #3); Move, de DNCE, entrada más importante (al #32) y otra novedad, la de Amapolas, de Leo Rizzi (al #39). Retienen The Kid LAROI y Justin Bieber el récord de permanencia: ya son 40 las semanas que llevan con nosotros con su single Stay, que fue líder dos semanas.