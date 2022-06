Sandra Díaz se despide para siempre de Pedrerol y 'El Chiringuito de Jugones' con un emotivo discurso

El Chiringuito de Jugones y Josep Pedrerol se despidieron ayer de una de las caras más icónicas del programa. Tras seis años poniendo voz a los reportajes del programa y colaborando en distintos espacios dentro del mismo, la periodista Sandra Díaz Arcas puso ayer punto final a su aventura en el que es uno de los formatos deportivos más populares de la televisión.

Díaz, invitada por Pedrerol a colocarse en el centro del plató justo antes de realizar su habitual repaso a la actualidad deportiva, fue la encargada de dar la noticia a su audiencia. "Me voy. Dejo El Chiringuito. Sentía que era el momento. Creo que la vida son etapas, y lo sentía así", arrancó la redactora dirigiéndose directamente a la cámara.

La colaboradora del programa aseguró que le ha costado "mucho" tomar la decisión de dejar el programa de Atresmedia. "Ha sido muy dura pero bueno, ya está tomada", aseguraba Sandra Díaz que está decidia a emprender un nuevo camino después de haber pasado también por las redacciones de la Cadena SER y El Mundo.

Díaz Arcas, visiblemente emocionada, no dudó en darle las gracias a Josep Pedrerol por haberle dado la oportunidad de sumarse a su equipo cuando Laura Gadea lo dejó. "Gracias... Gracias... Lo sabes. Gracias por la oportunidad que me diste tan jovencita. He sido muy feliz, esa es la realidad. Me llevo mucha gente", continuó la redactora de El Chiringuito provocando que el propio Pedrerol se viese arrastrado por la emoción del momento.

Las bonitas palabras de Pedrerol

El propio creador de El Chiringuito quiso dedicarle también unas palabras a Sandra Díaz en su nombre y en el del resto del equipo. "Hemos sido muy felices contigo eh, de verdad. Eres una compañera increíble. Hemos aprendido de ti", sostuvo Pedrerol justo antes de dar pie a un emocionante video con el que sus compañeros han querido homenajearla haciendo un repaso de su trabajo a lo largo de los últimos años.

"Queremos agradecerte que nos hayas dado tanta felicidad durante tantos años. Porque como dice tu canción, esa luz seguirá brillando allá a dónde vayas", narró como voz en off uno de sus compañeros para poner fin al video, provocando así el aplauso de todos los presentes en el plató y las lágrimas de emoción de la propia Sandra, que pronunció su adiós definitivo rodeada de todos sus compañeros y entre abrazos.