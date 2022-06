Simple Minds celebran sus 40 años de carrera con un concierto en Madrid el 22 de junio

Cuatro décadas de trayectoria musical merecen ser celebrados con un gran espectáculo. Después de verse aplazada por la pandemia, la celebración de los 40 años de Simple Minds ya está aquí. El esperado concierto de la banda se celebrará el 22 de junio en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Las entradas ya adquiridas para la fecha anterior son válidas para esta nueva ubicación. Y los tickets para la nueva fecha pueden adquirirse desde hoy en www.lasttour.org.

Con 60 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y como grandes embajadores de los mejores momentos del post-punk, la new wave y el synthpop gracias temas como Don't You (Forget About Me) o Alive & Kicking, la formación escocesa llega para hacernos disfrutar con sus grandes clásicos y probar que estos 40 años han sido solo el principio. Simple Minds siguen siendo una banda tocada por la magia y dispuesta a experimentar sin dejar de ser fieles a sus instintos originales.

Simple Minds se formaron en Glasgow en 1977, siendo una de las bandas más influyentes en los años 80. Debutaron en 1979 con el disco Life in a Day que logró entrar en el número 30 de las listas británicas. Aunque la banda no comenzó con mucho éxito en sus primeros años, más tarde consiguieron ser una de las bandas más grandes igualando a U2 y vendiendo más de 60 millones de discos.

Cartel del concierto de Simple Minds en Madrid. / Imagen promocional

La discografía completa de Simple Minds se acerca a los 30 álbumes, eso sin contar directos, recopilatorios, y otros materiales especiales. Su disco New Gold Dream (1982) está considerado como uno de los discos más esenciales de la música actual. Cinco de sus álbumes llegaron al primer puesto en las listas del Reino Unido y 21 sencillos alcanzaron el top veinte de aquel país. Un exitazo para esas mentes sencillas escocesas.

Tras el largo parón de conciertos musicales a causa de la pandemia, Simple Minds arranca 2022 incluyendo en su Tour visitando España, concretamente el 22 de junio en Madrid y el 23 en Albacete, mientras que en Julio lo hará el 23 en Sant Feliu de Guíxols (Girona), el 24 en Valencia, el 26 en Santander, el 29 en Marbella, el 30 en Murcia y el 31 en Jerez.