La foto de Rosalía y Rauw Alejandro en la que todos se fijan en el mismo detalle: “¿Y ese anillo?”

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas del momento. Casi todo lo que hacen se convierte en noticia a nivel mundial y tanto los medios como sus seguidorxs siguen cada paso que dan tanto en la realidad como en las redes sociales. Hace apenas un par de días ya dieron que hablar con un vídeo borrado de TikTok y ni 48 horas después vuelven a ocupar los titulares de todo el planeta. ¿Se avecina boda de la feliz pareja?

La culpa la tiene la fotografía número 5 de la última publicación del perfil oficial de la cantante catalana. El puertorriqueño y la española descansan sobre lo que parece la cubierta de un barco bien arrimados uno a otro pero con un detalle en primer plano que ha nadie se le ha escapado.

"Qué bonito el anillo", "¿Y ese anillo?" "Ya vieron el anillo", "¿Eso es un anillo de compromiso?", "¿Soy la única que se ha dado cuenta del anillo?" o "¿Nadie mencionará el anillo?" son algunos de los comentarios más inmediatos que obtuvo la publicación que ya ha superado los 2 millones de interacciones.

Los dos están guapísimos, los dos están ultrasexys al sol del Mediterráneo descansando de sus apretadas agendas musicales y los dos hacen una pareja increíble. ¿Por qué no dar el siguiente paso? Todo el mundo parece estar de acuerdo en que ese anillazo de diamantes esconde un significado muy importante para ambos. ¿Se ha declarado Rauw en estas vacaciones? ¿Hay un escenario idílico más bonito que el azul del mar que baña las blancas casas de Santorini?

La fotografía no puede ser más intencional: el anillo no está en su posición natural. Está en el dedo anular, sí, pero no está en la parte trasera del dedo sino mostrándose lateralmente. Querían enseñarlo a la cámara. Desde luego no parece casual... Y no es un anillo que Rosalía haya llevado anteriormente ya que a la solista sólo la hemos visto ocasionalmente con alguno en el dedo corazón.

Rosalía y el sí quiero

"A ver, a ver, a ver. Enséñame ese. ¡Como brilla! ¡Madre mía, qué guapo! Diamantes, ahora sí que. Con diamantes, me gusta", decía Rosalía hace tres años hablando de la elección de un anillo de compromiso en Que no salga la luna, uno de los temas de El Mal Querer. No ha sido la única vez que ha hablado de la ceremonia nupcial, de vestidos y del "sí, quiero".

La cantante de Saoko ha dicho en varias ocasiones que se ve en el altar junto al artista de Todo de ti. De hecho, en la última gala MET, con el precioso vestido blanco que lució, bromeó con que era una prueba para su boda. Además, en otro vídeo que subió a TikTok, le decía a Rauw, entre risas, que a ver cuándo le regalaba el anillo.