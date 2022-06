Feid nos hace viajar a la pérdida del amor con “Ferxxo 100”

Feid nos trae un nuevo tema que nos hará bailar, pero también pensar en todos esos amores que hemos perdido. No es la primera canción que nos trae el artista este 2022, pero la vamos a disfrutar como si lo fuera. Ya publicó Nieve, La Inocente junto a Mora o Pantysito con Alejo & Robi.

En este caso, el colombiano ya nos avisó por sus redes sociales de que preparáramos los pañuelos para este nuevo hit, pero nunca imaginamos que nos harían falta de verdad. La letra es de las que te hacen pensar en aquello que has perdido, pero quieres que regrese. Todo movido por un ritmo que te hace bailar, aunque no quieras. Una mezcla que no pasará desapercibida este verano.

El videoclip también ha visto la luz con el lanzamiento, donde podemos ver al cantante en un apartamento con poca luminosidad dando vueltas, como símbolo de la soledad. También hay imágenes en una camioneta roja junto a una mujer que le recuerda a ese amor perdido al que canta.

Triunfar en la música

En una entrevista que dio en nuestros estudios de LOS40 habló de las nuevas formas que se han creado actualmente para hacer música, “ahora hay mucha variedad y facilidad de hacer música”. También a la hora de viralizarlas es más fácil gracias a las redes sociales, “hay muchas herramientas para hacer una canción y viralizarla en plataformas de TikTok sin necesidad de estar grabada. Hay mucha variedad y muchas formas de trascender en la música”.

También habló con Tony Aguilar de las colaboraciones que tiene con Karol G y Alejo & Robi. En cuanto a la colombiana explicó que la canción está dedicada a los que quieren bailar y pasárselo bien en un concierto en directo, “Friki es una canción que tiene una energía brutal para cantarla en el show en vivo. Me encanta hacer esos perreos, ese reggaetón que a la gente le gusta bailar y no le importa la letra porque lo que quiere es darle hasta abajo".

Entrevista FEID: su química con MALUMA + la forma de triunfar en el mundo del reggaetón

Con el dúo de Puerto Rico fue todo por casualidad y gracias a la plataforma TikTok, consiguió que se conocieran, “encontré el coro de la canción, subí un vídeo y Alejo me envió la canción y la pista. Se la envié y se puso muy feliz. Estoy contento de haber colaborado con dos artistas nuevos que la van a romper. Es rico poder aportar en sus carreras".

Ahora solo tenemos que disfrutar de esta nueva canción y el video que nos ha regalado pues costará que nos lo quitemos de la cabeza. Uno de los grandes estrenos que hemos tenido esta semana y que será un gran hit.