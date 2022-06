8 ideas de detalles de bodas originales con los que sorprender a los invitados

Las bodas se han convertido en uno de los eventos más especiales. Dos personas celebran el amor que les ha unido y, en este caso, es para siempre.

Actualmente existen bodas de todo tipo: las tradicionales, las temáticas, las menos convencionales... Pero lo importante es que en todas se disfruta de la compañía y de las sonrisas de oreja a oreja que lucen los/as novios/as.

Un tema que nunca puede faltar en una boda son los detalles que se entregan a los invitados durante la velada. Pero si vas a casarte y se te han agotado las ideas, no temas. Aquí te traemos algunas propuestas originales para sorprender a tus invitados con estos detalles.

Si tu pareja y tú sois cada uno de un lugar del mundo o del país, podéis optar por regalar algo característico de vuestro lugar de nacimiento. Por ejemplo, si uno es de un lugar costero de Andalucía y otro es del norte de España, podéis optar por un tarrito de arena de las playas de cada uno.

Para los más frikis también hay opciones originales. Puedes jugar con los personajes de tus series/cómics/películas favoritas para sorprender a tus invitados, así como elementos fundamentales que aparecen en ellas. ¡Exprime tu imaginación y seguro que darás en la tecla! Mira este llavero de Darth Vader: aquí. O también podéis regalarles unas figuritas de Playmobil que os representen.

Playmobil de una boda / picture alliance (Getty Images)

Regalar velas es siempre un acierto. ¿A quién no le gusta impregnar sus hogares del olor de estos elementos de decoración? Tu pareja y tú podéis personalizarlas y deleitar a vuestros invitados con vuestros olores favoritos.

Algo que hay que cuidar como una relación y matrimonio son las plantas. Por ello, en un símbolo de vuestro amor, podéis optar por sorprender a vuestros invitados con una mini maceta de vuestra planta favorita.

Una mini maceta / Rosa María Fernández Rz (Getty Images)

¿A quién no le gustan las tazas? Regalar una es siempre un acierto, y tus invitados no iban a ser menos. Lo positivo de este regalo es que también es fácil de personalizar, así no pasará desapercibida en la estantería de todos los que la reciban.

Bolsas de tela, botes para hacer pompas de jabón, llaves antiguas personalizadas o incluso unos mini juegos de mesa son otras de las ideas que podéis elegir para los detalles para vuestros invitados. ¡Seguro que recordarán tu boda para siempre!