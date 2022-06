Tanxugueiras lanza “Desidia” como una reivindicación al autocuidado

Tanxugueiras vuelven a sorprendernos con Desidia, su nueva canción y video, que tiene una clara demanda por el autocuidado. Se trata de un adelanto de su tercer disco, que verá la luz en las próximas semanas.

Con este nuevo tema hacen una comparación entre el baile y el proceso de liberación de la culpa, como una forma de poder avanzar en el camino. El objetivo es que el público vea esto como una aceptación de la necesidad de cuidarse a uno mismo gracias al videoclip, en el que prima el movimiento, junto a Carla Cervantes y Justin de Jager.

Las canciones que nos ofrecen tienen siempre ritmos y letras inspiradas en la música gallega y lírica popular para poder profundizar en este camino. Los primeros síntomas son la falta de motivación y la desidia que hacen que veamos la obligación de parar. Es en este momento donde juegan con la metáfora de los cuerpos que se ayudan a ponerse en pie, encontrándose y apoyándose para poder coger impulso.

Portada Desidia de Tanxugueiras / Calaverita Records

Todo este proceso lo explican Tanxugueiras, “a veces es necesario parar y escuchar a nuestro cuerpo. Entender lo que nos dice y lo que nos pide sin que nos tengamos que sentir culpables por no ser, no dar, no llegar a lo que se nos exige o autoexigimos. Tenemos que sentirnos liberadas de esa culpa. Podemos y tenemos derecho a parar, sin ser juzgadas, para poder volver, disfrutar de nosotras y de nuestros movimientos, y pisar más fuerte todavía”.

Videoclip

En cuanto al video también debemos encontrarle el significado y lo que quieren mostrar con las coreografías y los movimientos de Carla Cervantes y Justin de Jager. Dirigido por Trece Amarillo y producido por PlayPlan, fue rodado en los alrededores de las Rías Baixas de Galicia. En ningún momento se ven a las pandeireteiras, que dejan el protagonismo a estos dos bailarines.

Se trata de la primera colaboración de los dos artistas que emplean un tipo de baile en el que prima el movimiento de dos cuerpos que se enhebran. Se observa en la coreografía que ambos tienen una conversación con nudos, caminos y aperturas, avanzando a lo largo de la canción.

Tanxugueiras, "Desidia" / Calaverita Records

El legado gallego

Tanxugueiras han recogido el legado de las pandeireteiras, unas mujeres que trabajan para que no deje de sonar esa música tradicional gallega. Pero todo con una nueva mirada, es decir, reversionarlo y lanzarlo con un formato más moderno. Un estilo épico que ha conseguido que triunfen en escenarios de varios países.

En España pudimos conocerlas en el Benidorm Fest, donde se quedaron a las puertas de representar a nuestro país en la última entrega de Eurovisión. Pero eso no las hizo darse por vencidas, ya que han seguido sacando temas nuevos, actualmente, están recorriendo la geografía española con sus éxitos y, a partir de ahora, con Desidia en el repertorio.