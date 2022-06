Alejandro Sanz: un concierto inolvidable y la mayor historia de amor jamás contada en Madrid

La noche del 4 de junio, el artista madrileño Alejandro Sanz daba comienzo a su tour Sanz en Vivo ni más ni menos que ante 55.000 personas en el Wanda Metropolitano de Madrid. Un auténtico baño de masas.

Muchos de sus fans llevaban una semana haciendo cola en las puertas del recinto y la emoción se notaba en el ambiente. Alejandro se hizo de rogar, comenzó el show 15 minutos más tarde, pero conquistó al público desde el minuto uno con canciones eternas como No es lo mismo, Todo lo que fui o Deja que te bese.

Ante decenas de miles de fans entregados y vestido con un traje blanco, el artista madrileño quiso detenerse un momento para dedicar unas palabras de agradecimiento y también, recordar a sus padres. “Llevo mucho tiempo pensando qué iba a decir, pero ahora no tengo ni puñetera idea. Esta es nuestra noche, esta noche somos todos de Madrid, no importa de dónde vengamos. Y si se acaba el mundo mañana, da igual, porque hoy estoy en Madrid”.

Alejandro Sanz, pura emoción en vivo. / Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

El espectáculo siguió y el de Moratalaz no perdió la oportunidad de presentar a Karina, una de sus coristas, con la que cantó Looking for paradise. La exitosa canción que en 2009 cantaba junto a Alicia Keys y que consiguió el primer Número 1 Global de la historia de LOS40.

Seguido de temas como Mi Marciana, Cuando nadie me ve , Amiga mía o Mi persona favorita pasando por su composición más reciente, Mares de miel, el cantante repasó sus éxitos. Aunque, sin duda, una de las canciones que hicieron enloquecer a todos los asistentes fue Corazón partío.

Llevo tres años esperando para decir: Madrid, mañana es nuestro. #SANZenVivo — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 3, 2022

Durante todo el concierto no faltaron tambores, guitarras y por supuesto, su piano. Y es que el solista regaló uno de los momentos más increíbles cuando, tocando este instrumento, cantó Y ya te quería. Una canción que compuso su padrino Manuel Alejandro y que quiso dedicar a Albita y David. Para más tarde, deleitar a su publico con una de sus míticas canciones: ¿Lo ves?

Sonaron Mi soledad y yo y otro de sus grandes éxitos, Y, ¿si fuera ella?, que fueron las últimas canciones. Pero el broche de oro lo puso con una lluvia de confeti al ritmo de Este último momento. Así finalizaban más de dos horas de Sanz en Vivo, un tour con toda la esencia de Sanz que continuará por España las próximas semanas. Sin duda, “la mayor historia de amor jamás contada” conquistará al público en cada show.