Muere Trouble: el rapero de Atlanta ha sido asesinado al recibir varios disparos en su casa

Def Jam Recordings, uno de los sellos más prestigiosos de la industria musical estadounidense era el encargado de dar la noticia en la tarde del domingo (en horario español). Trouble, uno de los raperos más conocidos dentro de la compañía, había fallecido: "Nuestros pensamientos y oraciones están con los hijos, los seres queridos y sus fanáticxs. Una verdadera voz para su ciudad y una inspiración para la comunidad que representa con orgullo".

En un principio las informaciones no señalaban la causa de la muerte del rapero de Atlanta pero poco a poco varios medios de comunicación empezaron a hacerse eco de la muerte violenta de este conocido solista. De hecho muchos de ellos reproducen el mensaje que unas horas antes había posteado en las redes confirmando que volvía a casa mientras conducía.

Según fuentes como Deadline, Trouble habría recibido varios disparos dentro de su casa en el complejo de apartamentos de Lake St. James en Conyers (Atlanta, Georgia) que le habrían causado la muerte. Una situación que ha causado una enorme conmoción en el rap estadounidense tanto de colaboradores como de amigos que no se podían creer la noticia.

"Nunca hubiera imaginado recibir la llamada esta mañana. Sin palabras. Lamento que te haya pasado esto" escribía su ex pareja en las redes. "Skoob… Orando por tus hijos y tu familia. Descansa en paz, mi chico" escribió Young Scooter uno de sus más habituales colaboradores de los últimos años.

El sheriff del condado de Rockdale asegura que de momento no se han realizado detenciones pero que se está interrogando a varios sospechosos.

Mariel Semonte Orr, nombre real de Trouble, debutó en la escena musical de hip-hop en EE UU con su mixtape Decermber 17th que es considerada como una de las 20 mejores del género. El éxito de canciones como Bussin le abrió las puertas de la industria y desde ese momento trabajó sin descanso para labrarse un nombre ya fuese colaborando en proyectos de sellos con productores como Mike Will Made-It o con discos para los que contó con artistas como Drake, The Weeknd, Wuavo, Fetty Wap, Low Down Dirty Black...

Muchos de ellos, Mike Will Made-It, Gucci Mane, Rae Sremmurd, Meek Mill, T.I., Jermaine Dupri. han acudido a sus redes sociales para manifestar su sorpresa y su repulsa por el asesinato de su compañero con apenas 34 años de edad. DEP.