¿Quién es Rodrigo Santoro? 5 datos de él que quizás no conocías

Muchos artistas comienzan sus carreras en sus países y un día aparecen en España. Pues este es el caso de Rodrigo Santoro, un actor brasileño que protagonizará la nueva serie Sin Límites, junto a Álvaro Morte. Este lunes 6 de junio acuden a El Hormiguero para contarlo todo sobre esta nueva producción.

Pero, ¿quién es Rodrigo Santoro?

Aunque se trata de un actor que ha aparecido en multitud de películas muy famosas, Rodrigo Santoro viene a España para adentrarse en la nueva serie de Amazon Prime Video, Sin Límites, que se estrenará el próximo 10 de junio. Estará junto a otros actores como Álvaro Morte, más conocido como El Profesor en La Casa de Papel o Carlos Cuevas de Merlí, entre todo el reparto, que promete una producción bastante interesante.

Rodrigo Junqueira dos Reis Santoro, este es el nombre completo del actor que nació en Petrópolis el 22 de agosto de 1975. Con 46 años ha pasado por multitud de proyectos audiovisuales, a pesar de que estudió Periodismo en un principio. Más tarde se apuntó a la Oficina de Actores y, aunque en un principio no consiguió algunos papwles, el artista no se desanimó.

Más de una docena de papeles

Actuó en pequeñas series como Olho no Olho y Pátria minha, pero su primer papel televisivo importante fue en la telenovela Explode coração, donde se pudo dar a conocer gracias al repunte de audiencia que tuvo en Brasil.

Su carrera no solo se centra en telenovelas, sino que podemos encontrarle en películas y series de diversos géneros. Algunos de los papeles que más destacan son en la película 300, Love Actually o Focus junto a Will Smith.

En cuanto a series en las que ha participado destacan las de procedencia brasileña como Pastores da noite o, fuera de su tierra, podemos verle en Perdidos o Westworld. Todos sus trabajos suman más de 60 producciones en las que ha estado inmerso el actor.

Nuevo trabajo en España

Gracias a todos los papeles en los que ha actuado el brasileño, los cuales pertenecían a diferentes plataformas como HBO, en este momento estrenará Sin Límites el 10 de junio. Una serie que se transmitirá por Amazon Prime Video y que cuenta con un gran elenco.

Empezando por Álvaro Moreno, protagonista de la serie y que se meterá en el papel de Juan Sebastián, el marino que se adentró en la expedición capitaneada por Fernando Magallanes, Rodrigo Santoro, para dar la vuelta al mundo. Carlos Cuevas también estará en esta producción junto a Pepón Nieto, Adrián Lastra, Raúl Tejón o Bárbara Goenaga, entre otros.

Redes sociales

En sus redes sociales vemos que los seguidores ascienden a más de un millón en Instagram o más de once mil en Twitter. En ellas, el actor promociona todos sus trabajos y muestra los viajes que hace a lo largo de las promos en las que participa.

En las últimas publicaciones vemos que se encuentra en la capital española con motivo del nuevo estreno y que está muy contento por ello, “qué alegría volver a Madrid #SinLímites”. En su cuenta de Instagram es mucho más activo que en Twitter, donde apenas publica contenido.

Vida privada

En cuanto a su vida privada, Rodrigo Santoro está casado con Melanie Fronckowiak con la que tiene una hija llamada Nina. En redes sociales, el actor ha publicado en muchas ocasiones fotos junto a su mujer, la actriz, cantante y exmodelo brasileña.

Sin duda, el brasileño poco a poco va a ser reconocido en nuestro país gracias a esta serie y, quién sabe, si se trae entre manos nuevos papeles españoles.