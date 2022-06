Desde la misma pre convivencia en Supervivientes Anabel Pantoja y Yulen Pereira encontraron una conexión que no ha ido más que en aumento a medida que se ha ido desarrollando el concurso. Ya no ocultan que hay algo especial entre ellos y las risas tontas y las cartas de amor han hecho su presencia.

En la última gala hablaron claro y reconocieron que sentían algo el uno por el otro. Quizás, sea ella la que se lo está tomando con más calma porque tiene su cabeza fuera, en su ‘negro’. Parece que antes de volar a Honduras hubo un acercamiento con su ex y ahora mismo está muy confundida.

No es una situación fácil para ninguno de los dos. “Yo soy el pringado que está por ella”, reconocía Yulen delante de sus amigos Anuar Beno y Tania Medina. “Sentirte como un segundo plato”, expresaba sobre cómo se siente ahora mismo.

La gran pillada

Lo que no sabía es que detrás tenía una cámara que le estaba grabando. “Te han pillado”, le decían sus compañeros. “Para un momento que hablo”, se lamentaba él. Y ya puesto, no se cortó y siguió dándole vueltas a su relación con Anabel. Y mientras, los otros dos intentaban darle consejos.

“Cuando salgamos se ve y ya te solucionas tú tus cosas y ves cómo estás y si estás preparada para cualquier cosa que pase”, le decía Tania.

“Que lo que tiene está, eso es inevitable. Estamos aquí y esto no es fuera y ella fuera tiene muchas cosas. Si ya es difícil estar en una playa diferente sin poder hablarlo con ella, es más difícil tener que pensar yo lo que ella tiene en su cabeza”, expresaba Yulen que no lleva bien lo de la distancia. Claro que lo que no sabía en ese momento es que este mismo domingo eso se iba a solucionar porque Playa Fatal pudo robar a un miembro del otro equipo, para equilibrar los grupos, y escogieron a Yulen.

“Cuando salga y vaya a su realidad, a su Canarias, a donde vive, lo que tiene que arreglar o no, allí es donde verá ‘ostias, ¿qué hago con lo de Yulen?”, le decían Anuar.

“Ha estado cuatro años y cuatro meses con una persona y no se puede olvidar de la noche a la mañana. No quiere decir que por eso tú seas una distracción”, añadía.

“Lo que pasa es que yo soy el tercero, no el segundo”, se quejaba el enamorado que no acaba de ver claro lo que está sucediendo.

“Yo sé lo que quiero. Lo que me ha rayado y lo que pienso es que no depende de mí. No tengo que esperar como un palomo a ver si me quiere o no me quiere”, seguía contando a sus amigos.

Veremos qué pasa ahora que van a volver a compartir playa. Tendrán más tiempo de hablar y de ver lo que sienten el uno por el otro.