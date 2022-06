La precuela de 'Los juegos del hambre', ' The Ballad of Songbirds and Snakes', presenta su primer tráiler

Desde que se anunciase el comienzo de la producción de la precuela de la trilogía de Los juegos del hambre, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, poco a poco hemos ido conociendo los primeros detalles de esta historia que aborda los orígenes del antagonista principal de la saga, Coriolanus Snow, 64 años antes de lo ocurrido en la historia principal.

A lo largo del mes de mayo se dio a conocer la fecha elegida para la llegada a salas de la película, que finalmente podremos disfrutar el 17 de noviembre del 2023. Además, sabemos quiénes serán los encargados de ponerse en la piel de un joven Coriolanus Snow y Lucy Gray. Por un lado, el británico Tom Blyth interpretará a Snow, mientras que Rachel Zegler, que conquistó los corazones de medio mundo en 2021 con su interpretación de María en West Side Story, será la encargada de dar vida a la tributo del Distrito 12.

Preparations have begun. In 2023, return to the Games... pic.twitter.com/6n6YAaqCBb — The Hunger Games 🔥 (@TheHungerGames) June 5, 2022

Este 6 de junio, además, Lionsgate lanzaba el primer teaser tráiler de la película que, haciendo honor a la saga original, muestra los planos detalle del sinsajo y la serpiente que conforman la insignia del libro mientras se intercalan unos títulos que interpelan directamente a los espectadores: "Estáis invitados a regresar a los juegos. En 2023 el mundo descubrirá quién es un pájaro cantor y quién una serpiente".

En el mismo tráiler, además, tanto el sinsajo como la serpiente aparecen congelados, haciendo especial hincapié en la nieve y el hielo que primero recorren las ramas de los árboles para después centrarse en estas dos figuras, en una clara referencia al periodo de invierno y frío que recorre el Capitolio durante la historia que narra el libro y que es importante para entender la situación de pobreza que atraviesa la familia Snow después de haberse arruinado tras la Guerra de los Distritos.

¿Qué veremos en la pantalla grande?

Con una familia devastada económicamente por la guerra entre el Capitolio y los distritos, la única oportunidad que tiene Coriolanus Snow por sobresalir y labrarse un futuro es conseguir que su tributo se alce como ganador de los Juegos del Hambre tras ser seleccionado para ser uno de los mentores de la Academia. Lucy Gray, la tributo del Distrito 12, será la chica por cuya victoria deba velar el joven, que sabiendo las pocas posibilidades que existen de salir victorioso hará todo lo posible por protegerla durante los juegos, dando no solo inicio a una amistad sino a un enamoramiento que terminará por marcar la vida de ambos jóvenes, tanto para bien como para mal. Los Snow siempre caen de pie, pero hay veces que el precio a pagar es demasiado alto.