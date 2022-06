Queen ha descubierto una canción inédita con Freddie Mercury

A pesar de que algunos de los grandes músicos que suenan en LOS40 Classic ya no están entre nosotros, en ocasiones seguimos descubriendo material inédito de algunos de ellos. Es una alegría saber que todavía quedan joyas escondidas de gente como Prince o David Bowie que poco a poco van saliendo a la luz en recopilatorios o ediciones especiales. Ahora, tal y como publica NME, hay música inédita de Queen con Freddie Mercury que aún no hemos escuchado nunca.

Roger Taylor y Brian May, miembros de Queen, han confirmado que han descubierto una canción inédita de la banda con su difunto líder. Los miembros de la banda han compartido esta revelación durante una entrevista en BBC Radio 2.

"Encontramos una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado y es maravillosa", dijo Taylor. "En realidad, fue un verdadero descubrimiento. Es de Miracle Sessions y creo que saldrá en septiembre", continúa.

Cuando el conductor de la entrevista pregunta quién encontró la pista, cuyo título aún no se ha revelado, May respondió: "Estaba escondida a simple vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: 'Oh, no, realmente no podemos rescatar eso'. Es como coser pedacitos juntos. Pero es hermoso. Es conmovedor", dice el guitarrista emocionado por el hallazgo.

Tendremos que esperar hasta el mes de septiembre para escuchar esa pieza nunca antes escuchada de Mercury. Esperemos que Taylor y May, junto a su equipo de profesionales del sonido, sean capaz de remasterizar el tema para que podamos escucharlo con la mayor calidad que sea posible.

No es la primera vez que la banda británica ha compartido música inédita con su vocalista al frente. Desde la muerte de Mercury en 1991, Queen ha lanzado una serie de temas nunca antes escuchados con su querido y admirado líder. En 2014, compartieron el álbum recopilatorio Queen Forever, que estaba compuesto por canciones grabadas en los años 80 que habían sido "olvidadas", con la voz del cantante original de la banda.

Además de ese tema, Queen también ha querido compartir con sus seguidores otras interpretaciones en la voz de Mercury. Brian May encontró una grabación de uno de los primeros shows del grupo y manifestó haberse emocionado al escuchar al vocalista en sus inicios. La cinta es de julio de 1970, se había grabado en una sala de conferencias. Hasta el momento no se tenía registro de ese espectáculo, más allá de lo que la historia escrita de Queen había podido reconstruir.