Vanesa Martín felicita a su hermano y nos recuerda lo importante que es en su vida personal y profesional

Vanesa Martín está en un momento dulce de su carrera que le ha permitido disfrutar de su primera gira americana. Una vez de vuelta a España, 7 veces sí empieza a recorrer el país por los principales escenarios de la geografía.

Y en ese periplo, la malagueña no está sola. Entre su gente e imprescindibles está su hermano Francisco que siempre ha estado a su lado y con el que también comparte gira.

Ha cumplido años este fin de semana y su hermana no ha dudado en felicitarle compartiendo con todos lo importante que es para él. Ha tirado de memoria para recordar sus inicios juntos.

“Empezamos huyendo hacia adelante, en muchas ocasiones los dos solos, tocando en garitos y algunos de ruidos y procedencias cuestionables… ganamos la partida!”, contaba con nostalgia. Y vaya si ganaron, ahora sus giras ya no son por garitos dudosos.

Espacios ganados y terrenos conquistados en los que siempre han permanecido unidos. “A mi lado siempre, entre risas, anécdotas y canciones. A veces me preguntaba, y aún hoy, sobre alguna canción ‘Nena, aquí qué has querido decir?, con un misticismo propio de guasa🤣 …’”, explicaba la cantante.

Amor incondicional

“Hoy, cuando miro hacia atrás y lo veo me arranca la sonrisa y la idea de inventar y trastear nuevos mundos. Me siento protegida y cuidada… es un loco bello y no se lo digo mucho, pero tengo la suerte de que venga en la banda soltando el corazón pasional y noble que llena de alegría la tarima y a mí. Colisionando con nuevas experiencias”, añadía sobre la relación que mantienen.

Palabras, sin duda, que habrán emocionado a su hermano al que no ha dudado en confirmarle su amor incondicional: “Te quiero mucho hermanito ❤️@franciscomartinmata Vámonos pa tierras gallegas que la magia aguarda y ahí le damos! ❤️🍀💥#malumitababy #sie7evecessí #ontheroad #music #love #lifestyle #micasaenMiami #villalola”.

Él ha compartido la misma foto que ella, pero ha cambiado las palabras: “Se brinda, brindis por todo lo que vivimos juntos, brindis de vida, música, sueños, constancia, inspiración, inquietud, familia etc… La gira de EE.UU ha sido un sueño inolvidable, ciudades increíbles, momentos únicos, sitios maravillosos, gente maravillosa, tu música sin límite territorial, madrugones que saben a gloria, vámonos para la siguiente 🌃”.

Está claro que ambos sienten una admiración mutua: “Compañeros Deluxe, somos una gran Familia. Nadie lo canta y cuenta como tu @vanesamartin_ ❤️🥂 A seguir en esa línea mágica llamada vida”, terminaba de decir Francisco.