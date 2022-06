Marina Yers retrata las consecuencias de su pasado en el videoclip de ‘Blat’

Marina Yers sigue muy enfocada en sus redes sociales, pero poco a poco su proyecto musical va cogiendo forma. Después de cosechar un gran éxito con sus últimos sencillos, la influencer quiere convertirse ahora en una imprescindible del trap/reggaeton y con su nuevo single, Glap, tiene todas las papeletas para conseguirlo.

"Es la mejor canción que he hecho hasta el momento porque ya tengo mucha más soltura a la hora de cantar; compongo mis propias letras y busco encontrar mi estilo único dentro del trap/reggaeton", explica la artista en unas declaraciones que recoge su agencia de mangament.

Para el videoclip de Glap, Marina Yers ha tirado de su propia cosecha, haciendo un viaje al pasado para compartir con su público el ritmo de vida frenético que llevaba antes, una vida en la que había demasiadas fiestas, demasiado alcohol y personas que solo estaban de paso. El objetivo del vídeo es reflejar las consecuencias de "todo ese mundo oscuro" para que los fans conozcan lo que vivió la cantante y la lección que aprendió más adelante.

"Eso no quiere decir que ahora no me pueda pegar una buena fiesta de vez en cuando, tal y como dice la letra, pero con control y con balance. Por eso la canción dice una cosa y el videoclip dice todo lo contrario, porque en la mitad de los dos extremos está el equilibrio y eso es lo que le quiero aportar a los jóvenes de mi edad que me siguen y escuchan mi música", dice también la cantante.

¿Quieres ver el nuevo videoclip de Marina Yers? ¡Dale al play!