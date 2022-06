Hace unos días, Pipi Estrada soltó el bombazo de que el futuro en la esgrima de Yulen Pereira corría peligro por haberse marchado a Supervivientes sin haber avisado a la federación española de esgrima. Había hablado con el presidente que no estaba muy contento con lo sucedido.

La madre del deportista no tardó en desmentirlo y aseguró que Estrada mentía y que su hijo seguía en la élite del deporte después de los logros conseguidos.

Pero Sálvame se ha hecho eco de la entrevista que ha hecho Radio Marca con José Luis Abajo, más conocido como Pirri, el presidente de la federación que ha confirmado la información que había dado el periodista.

Las palabras del presidente

“Estas informaciones, pues no son muy deportivas, la verdad, aunque salpican a nuestro deporte. A mí es verdad que me avisaron, pero una semana antes de irse. Llegó Yulen y nos dijo: ‘Que me voy a Supervivientes’. Una sorpresa monumental”, aseguraba el presidente.

“Estamos en el momento más fuerte de la temporada. La situación de Yulen es que no está compitiendo, no está entrenando y está en la isla. Nada más. Si no entrenas y no consigues resultados, pues tampoco tienes ayudas, si no tienes premios. Cuando vuelva de la isla, veremos cómo vuelve”, añadía.

“Obviamente está maltratando su cuerpo, que eso para el deporte está contraindicado, ha perdido un montón de masa muscular, lleva dos meses y pico sin entrenar y cuando vuelva tardará en recuperarse. No sé qué le pasa a Yulen por la cabeza, la verdad”, expresaba el presidente.

En cuanto a si le va a esperar o no mientras está concursando, ha sido rotundo: “Claro que sí. Pero ya te digo que como vuelva, dependerá de él, no de mí. Tendrá que entrenar, tendrá que alimentarse, tendrá que ver psicológicamente cómo está…Y luego, todo lo que le rodea, que ya estamos viendo de qué se está rodeando, y qué está haciendo y yo qué sé…”.

Futuro incierto

Según Pipi Estrada, el presidente ha dulcificado la historia porque, según sus informaciones, se enteró de la participación de Yulen en Supervivientes cuando ya estaba en la isla. Explicaba que la federación tiene una beca para Yulen de entre 20 y 25.000 euros y en este momento está congelada.

“Cuando vuelva Yulen, que estaba preparándose con el equipo olímpico, que iba a participar en el 2024 en París, porque es uno de los grandes candidatos a conseguir medalla, después de esta situación está todo muy congelado”, aseguraba Estrada.

Y los colaboradores señalaban la poca gracia que le hace a la federación el contacto de Yulen con el mundo televisivo y Anabel Pantoja.

Veremos qué pasa cuando el deportista regrese, aunque seguramente ya haya estudiado todas las posibilidades cuando tomó la decisión de concursar.