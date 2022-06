Gloria Camila aclara en qué punto está su relación con Ana María Aldón

Desde que el pasado 25 de mayo asistiésemos a la tercera edición de la Sálvame Fashion Week, que contaba con Ana María Aldón como una de las diseñadoras principales para la muestra de una colección cápsula especialmente pensada para los colaboradores, la relación entre la mujer de José Ortega Cano y Gloria Camila Ortega no ha vuelto a ser la misma.

Los comentarios de la hija del torero ante la frialdad en el saludo de la mujer de su padre al propio Ortega Cano tras el desfile, que acudía para sorprenderla con un ramo de rosas, y su opinión frente a los vestidos de la diseñadora ponían de manifiesto una relación entre las dos colaboradoras de televisión que se abría enfriado a partir de las declaraciones de Ana María hace algunas semanas, donde hablaba de la crisis que estaba atravesando su matrimonio.

Ana María Aldón ya contestó a las palabras de la hija de su marido durante su participación en el programa Viva la vida, donde explicaba que tenían una relación cordial pero que nunca habían sido amigas ni confidentes, unas declaraciones que sorprendieron a la hija del torero y que volvían a ponerse de manifiesto tras una portada protagonizada por Ana María donde volvía a hablar de Gloria Camila.

Con el transcurso de los días, además, hemos sido testigos de rumores de nueva crisis en la pareja, sobre todo a raíz del abandono del torero de El Rocío y de las declaraciones en la revista de Ana María Aldón. Sin embargo, la tarde del 6 de junio Gloria Camila hacía frente a todas las preguntas en el programa de Solsoles Ónega, Ya son las ocho.

"Yo sí que mando la portada. Es mi padre, es su mujer y al final es cómo preguntándole: '¿Esto qué es?'" comentaba Gloria Camila ante los rumores que explicaban que había sido la hija del torero quien le había hecho llegar las declaraciones de su mujer mientras los dos estaban disfrutando de unos días en El Rocío. Sin embargo, negaba que una discusión hubiese sido el motivo por el que este abandonase la localidad: "Él no se va ni por los titulares, ni por la entrevista, ni porque se hayan peleado... Se va porque está de apoderado y tenía que irse con un torero a Nimes, Francia".

Sobre la situación actual con Ana María Aldón también comentaba: "Yo sí la consideraba mi amiga, ya lo dije. Hizo la entrevista el viernes y yo el sábado la llamo, que dijo que no se acordaba, y le digo que me gustaría hablar con ella en persona". Este encuentro, sin embargo, aún no se ha producido; y mientras la conversación que queda pendiente siga en el aire y no se aclaren las cosas entre ellas, continuarán las especulaciones y los titulares.