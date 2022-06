Horóscopo musical semanal: ¿qué canción debo escuchar cada día entre el 6 y el 12 de junio?

La música nos emociona, nos cautiva y nos permite conocernos mejor. Lloramos, bailamos y cantamos hasta quedarnos afónicos aquellas canciones que nos cautivan. Pero a veces es complicado dar con un tema que nos ayude a afrontar el día. Porque cada mood necesita una melodía específica.

Para que no tengas que pensar mucho, una semana más, te traemos el horóscopo musical de LOS40. Una forma de descubrir canciones que vayan con tu signo y que te ayuden a superar la semana con éxito. Porque las constelaciones tienen la respuesta y las estrellas tienen la canción. ¡Así de dácil!

Teniendo en cuenta lo que tienen los astros preparados, te recomendamos que te pongas los cascos y te dejes llevar por el tema que te asignamos. Dime qué signo eres, y te decimos un temazo. ¿Ta atreves?

Buah, Aries, esta semana vas a petarlo fuerte. La fuerza y la suerte están a tu lado. Además, tienes una actitud positiva que, madre mía, bájale. Porque das hasta envidia (sana, pero envidia). Con Marte de tu lado, es el momento perfecto para que consolides esa relación que creías olvidada. ¿Te animas?

Esta semana tienes que ponerte Tití Me Preguntó de Bad Bunny, poque estás tan radiante que todo el mundo te va a preguntar cuántas novias o novios tienes. Además, con esa luz que desprendes, no nos extrañaría que terminaras en un lugar VIP como Tití.

Bad Bunny - Tití Me Preguntó (Official Video) | Un Verano Sin Ti

Ay, Tauro, te daría un abrazo esta semana. Estás sensible de más y quizá las personas de tu alrededor no te entiendan. No te dejes llevar por los sentimientos negativos y da prioridad a tus necesidades. No te preocupes, todo saldrá bien y la vitalidad volverá a llamar a tus puertas.

Te ponemos una cancioncita preciosa, que te va como anillo al dedo esta semana. Nota de voz de Suu. Porque, como dice la cantautora: "No voy a esperarte una vez más, tu eliges, o te quedas o te vas".

SUU - NOTA DE VOZ (Video Oficial)

¿Estás sentado, querídisimo Géminis? Porque tengo una gran noticia para ti: vas a tener una gran semana. Unos días que inspirarían a cualquier creativo de Mr. Wonderfull. El Sol está de tu lado y te hace brillar. Aprovecha este superpoder que te han otorgado los astros.

Esta semana, te recomendamos una auténtica joyita musical que, aunque tenga dos años, siempre es una buena excusa para escucharla en bucle: Superpoderes de Recycled J y Selecta.

Viene una semana de contrastes, cáncer. Por un lado, vas a tener unos días donde no vas a dudar a la hora de tomar la iniciativa. Eso siempre es bueno. Lo que pasa es que la gente es muy envidiosa, cariño. Y no envidia de la buena, sino de la mala malísima. Intenta no hacer caso a los comentarios nocivos y céntrate en las personas buenas.

"Si una vez me engañas no me engañarás jamás", dice María Becerra en su último temazo Ojalá. Por eso, esta semana te recomendamos que escuches este temazo. Y que salgas con tu gata, como la argentina. ¡No literalmente, que las gatas no están preparadas para salir de party!

Maria Becerra - OJALA (Official Video)

Leo, Leo, Leo, ¿qué lees? No, fuera bromas. Esta semana va a ser intensa y es que quizá tengas que enfrentarte a una gran decisión. Quizá es el momento de decir adiós a aquello que no te hace feliz. Con Marte de tu lado, aunque la decisión sea complicada, saldrás airoso o airosa. Ya sea una decisión laboral, romántica o familiar, deja de tener el piloto automático y coger las riendas de tu vida.

Estos días te recomendamos escuchar la nueva canción de de A todos mis amantes de Rigoberta Bandini. "Desde aquí pido perdón a todos los cuores que rompí, te quiero mucho, pero no sé qué hago aquí", dice la artista. ¿Te identificas? Por eso es tu tema de esta semana.

Virgo, esta semana algo te preocupa, te atormenta y te perturba. No es una pregunta, es una confirmación. Tienes más miedo que un globo en una tienda de agujas. Pero no dejes que ese temor pueda contigo. ¡Ni mucho menos! Vienen fuerzas optimistas con las que enfrentarse.

Por esto te recomendamos que escuches la canción Chiquetere de Paskman y Rafa Villalba. Porque, al igual que la música sale del protagonista del tema, de ti salen esos temores.

Querido Libra, esta semana vas a recuperar la ilusión por un proyecto o por un amor. Eso sí, las dudas van a llamar a tu puerta más insitentemente que un vendedor de enciclopedias de los noventa (porque ahora ya se vende todo por internet). No les dejes pasar y recuerda que no es casualidad que hayas llegado hasta donde lo has hecho.

"Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad", canta Tiago PZK en su sesión con Bizarrap. Hazle caso, no es casualidad. Es la magia de ser tú.

Escorpio, esta semana estás lleno de energía. Vas a recibir todo tipo de buenas noticias. Eso sí, puede que la gente de alrededor no entienda algunas de tus acciones. Aunque transmitas buen rollo por cada poro de tu piel, es verdad que lo tendrás complicado para comunicarte con algunas personas. Sigue intentándolo hasta que te entiendan.

Te pasa lo mismo que a la última canción de Ana Mena: Mezzanotte. Transmite buen rollo, es una auténtica pasada, pero algunas personas no entienden la letra. Y es que está en italiano.

Mezzanotte - Ana Mena

Ay, Sagi, qué contarte que no sepas ya. ¿Notas esa energía? Son tus ganas de comerte el mundo y de pasar a la acción. Ya sea en el terreno amoroso o en el laboral, tus ansias de hacer cosas van a ayudarte a conseguir lo que quieres. Además, Marte está de tu lado. Eso sí, relaja, maja, para que todo fluya.

Te recomendamos que escuches el temazo Sin Freno de Samuraï. Una canción que te va como un guante.

Samuraï - Sin Freno

¿Y esa sonrisa, Capri? Estás feliz porque los distintos aspectos de tu vida vuelven a su cauce. Tu vida amorosa va viento en popa y en el terreno laboral vas a tener suerte si quieres un giro de 180 grados. Esta semana, déjate llevar por ese optimismo y apróvechalo para forzar tus relaciones. Abre la ventana, ¿ves cómo brilla el sol? Es para ti. (Hablamos metafóricamente, que seguro que si lees esto desde el norte de España está lloviendo)

Esta semana te recomendamos escuchar un clásico de la actualidad: Bam Bam de Camila Cabello y Ed Sheeran. Porque, cari: "Así es la vida"

Camila Cabello - Bam Bam (Official Music Video) ft. Ed Sheeran

Ay, Acuario. Estás viviendo intensamente, ¿eh? Aceptando todo tipo de planes y disfrutando cada momento. Te has liberado recientemente de una preocupación que te ahogaba y ahora, como diría Belén Esteban: "Ahora me toca a mí". Estás en un momento genial para conocer gente nuea y descubrir nuevas cosas sobre ti mismo o misma.

Te recomendamos que escuches An1mal de Lola índigo. Al igual que ella, ya no puedes aguantar la curiosidad.

Lola Indigo - AN1MAL

Piscis, querido, esta semana vas a tener conflictos con algunas personas. Así que ponte en plan Shakira: Bruta, ciega y sordomuda. Te tiene que dar igual lo que digan los demás. Eso sí, no entres al trapo o terminarás siendo tu la persona perjudicada. La tranquilidad es lo que mejor te vendrá estos días.

Como hemos dicho arriba, tu canción de esta semana es Ciega, Sordomuda de la gran Shaki. Además, con la semanita que lleva nuestra querida artista, le damos unas reproducciones más para darle una alegría. Y es que los Piscis y los Acuarios como Shakira tienen que apoyarse.

Y esto es todo, ¡hasta la semana que viene!