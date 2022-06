Ana Mena, Lola Índigo y Aitana: la tríada imparable que marca la nueva tendencia del electropop

Como millennial de bien, crecí escuchando a las grandes divas del pop. Rihanna, Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry, Ariana Grande y otro montón de artistas marcaron mi adolescencia y el salto a la "madurez". Ay, qué tiempos. Pusieron banda sonora a muchísimos años de mi vida e hicieron que le rindiera pleitesía al pop electrónico. Ellas querían romper las pistas y sabían hacerlo maravillosamente bien. A veces solas, a veces con el DJ de moda (benditos temazos nos dieron David Guetta y Calvin Harris), pero no fallaban ni por equivocación.

Videoclip oficial de 'Mezzanotte'

En España, sin embargo, teníamos que tirar de esa cosecha internacional porque las discográficas no solían apostar por cantantes que veían en el electropop una oportunidad para dar el pelotazo y aspirar a ser un icono global. ¿Cuántas veces soñamos con exportar a artistas, a esas divas del pop 'made in Spain', para competir en esa primera división capitaneada por la de Barbados o la Princesa del Pop? Pero ese sueño se quedó en eso, en un sueño. Y ojo, que hubo algún intento, pero sin el apoyo de un sello y sin un Spotify de turno no salió una hornada territorial como Dios manda.

Pero los tiempos (y las circunstancias) han cambiado. Ahora, España sí tiene a sus referentes, a sus propias divas del pop, y son precisamente ellas las que se han valido de su posición y proyección para instaurar una nueva era en la industria musical. Yo y mis contemporáneos hemos tenido que esperar muchos años para ver como tres mujeres todopoderosas van a bajarse de la ola del urbano y el reggaetón. Hablo de Aitana, Lola Índigo y Ana Mena, tres muchachas que hacen las cosas estupendamente bien y que han querido cumplir con esa cuenta pendiente aprovechando que las divas de siempre están fuera de juego.

Videoclip oficial de 'AN1MAL'

Y es que Rihanna no sale de sus maquillajes. Ariana Grande está out porque lo de sacar tres discos seguidos fue too much. Britney Spears ha pasado por tantas cosas que dudo de que vuelva a un estudio de grabación a corto/medio plazo, aunque lo necesito como agua de mayo. Luego está Lady Gaga, que nos dio Chromatica en pandemia, pero no creo que vuelva a las andadas. No están y no se las espera de momento, pero, afortunadamente, Aitana, Lola Índigo y Ana Mena ya están aquí para dar el servicio que merecemos y queremos.

Todas son exponentes del pop, aunque cada una ha jugado las cartas a su manera. Lola Índigo se ha ido más al urbano, Ana Mena ha tirrado por el dance veraniego y Aitana ha tocado varios palos porque una nunca sabe. Ahora, sin embargo, las tres coinciden en el mismo espacio-tiempo para deleitarnos con una corriente de pop electrónico que ellas mismas capitanean y que nos va a permitir disfrutar de unos bops tremendísimos. La catalana arrancó esta era hace semanas con Formentera y En el coche, aunque en realidad me quedo con el 3 de junio como fecha clave del inicio de este movimiento que promete.

Videoclip oficial de 'Mariposas'

Porque ese día no fue un día cualquiera. Los astros se alinearon y tuvimos sin quererlo ni merecerlo tres hitazos como la copa de un pino y todos con ese pop electrónico que nos hizo vibrar durante nuestros años mozos. El AN1MAL de Lola Indigo nos lleva a los grandes hits de Guetta en los que se acompañaba de una princesa del pop para reventar los charts. Con Mezzanotte, Ana Mena vuelve a llevarnos al verano de los 18 años en el que lo bailábamos todo entre saltos y testosterona. Y con Mariposas de Aitana y Sangiovanni, por mucha que ella le pida al DJ que no ponga esa canción, que no quiere volver a sufrir por amor, nos está diciendo que nos enamoremos, que nos desenamoremos y que cantemos (y volemos) muy alto.

Solo espero (y deseo) que sigan por esos derroteros, que el urbano está muy bien, pero que necesitamos un break. Y aunque no venga muy a cuento y sea difícil, en mi lista de peticiones y deseos, pido por favor que las tres juntas y unidas hagan una de esas colaboraciones que se convierta en el himno de toda una generación y pista reconocible de este movimiento que nos va a hacer pasar un verano fantástico. Ellas pueden hacerlo. Ellas, como tridente imparable, pueden hacer lo que les de la gana.