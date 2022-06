Laura Pausini vuelve a los escenarios después de 3 años

Laura Pausini nos ha dado una gran noticia: después de 3 años sin subirse a los escenarios, la cantante ha publicado en su cuenta de Instagram su regreso, junto a dos fechas, y sus sentimientos en este momento. No podía esperar más para dar nuevos conciertos.

Con este post ha dado por finalizado su tiempo de ensayos y ha dado fecha para el 8 y 11 de junio en el RCF, “para aquellos que aún no lo sepáis, estas son las fechas: El 8 de junio os espero en la RCF Arena para la #BeMe, la fiesta oficial de nuestro Fanclub. El 11 de junio nuevamente en el la RCF Arena para #UNC, un concierto contra la violencia a las mujeres”.

Nosotros estamos nerviosos por esta vuelta y la posibilidad de volver a ver a la italiana sobre los escenarios. Ella ha mostrado en sus redes sociales la alegría de volver, “después de 3 años, estaré de vuelta en el escenario para cantar con vosotros y las emociones están a flor de piel…”.

El concierto de este 8 de junio será muy especial para todos los fans, porque la cantante tiene un objetivo claro, “el encuentro se llama #BeMe, porque quiero que os sentáis como yo, al menos esta noche, y podáis vestiros como yo, hacer lo que os haga sentir libre, como yo... y luego cantar conmigo, y esta noche compartirías conmigo también algunas de mis pasiones… (¡sorpresa!)”. Con estas palabras mostraba la emoción que le provocaba esta vuelta con sus fans de siempre.

La última vez que la vimos dándolo todo en un show fue en la última entrega de Eurovisión cantando en la final. Además de mostrar todos los vestidos que tenía preparados para esa noche y que dejaron a todos los seguidores deslumbrados.

Lo que se conocía días posteriores es que, durante la gala, la cantante no se sentía al cien por cien, pero no sabía la causa exacta. Posteriormente, publicó que, como los síntomas no paraban, se hizo una prueba de coronavirus y dio positivo, lo que la obligó a aislarse unos días.

Hace poco también pudimos disfrutar de la cantante en su película, Un Placer Conocerte, que sacó en Amazon Prime y que estrenó en Madrid para todos sus seguidores. El proyecto cinematográfico gira en torno a la historia de la cantante si no se hubiese dedicado a la música, algo diferente a los documentales que sacan muchos artistas.

Ahora solo tenemos que esperar a que Laura nos regale nuevas fechas para poder disfrutar del poderío que transmite cuando se sube a un escenario y lo da todo por su público. Desde que comenzó nos ha demostrado que es una artista de los pies a la cabeza y siempre nos da momentazos que nunca olvidaremos.