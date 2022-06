El Hormiguero invitó ayer a su programa al piloto de GP, Aleix Espargaró. La primera pregunta del presentador del espacio que se emite en Antena 3 era esperada tras el despiste que sufrió el catalán el pasado domingo en la celebración del Gran Premio de Cataluña. Espargaró iba en segundo puesto y, se desconoce que le llevó a pensar que la carrera había finalizado y siguió rodando a menor velocidad y saludando al público.

El piloto sufrió un terrible despiste que le llevó a pensar que la carrera había finalizado y se veía en el podio. Sin embargo, no era así. La carrera continuaba y el tiempo que perdió el catalán le llevó a ocupar un quinto puesto en la clasificación. “Fue un error super grande. No sé si fue el estar en el Gran Premio de mi casa o que no vi bien pizarra a 350 kilómetros por hora”, ha dicho.

El motociclista reconoce que tiene un vacío y que no recuerda ciertos momentos. Sólo que llegó llorando al box donde está su equipo y ni ellos ni sus dos hijos gemelos fueron capaces de contener su llanto.

Los espectadores del programa de Motos, pudieron ver a un piloto que admitió que fue un error grande pero que reconoce que "somos humanos" y este tipo de fallos pueden pasar. Y así, sin perder la sonrisa un momento, contó lo que le sucedió en la carrera.

“Espero no irme antes de que acabe el programa”, @AleixEspargaro nos cuenta lo que le pasó este domingo en @MotoGP #AleixEH pic.twitter.com/Pti2nwTWFe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 7, 2022

En el plató de las hormigas más famosas de la televisión recordó sus caídas en moto, sus lesiones y hasta una rotura del motor y añadió: “Nunca me había pasado algo así. Lo pasé muy mal porque había acabado segundo delante de mi gente y saludar como un primo cuando quedaba una vuelta. Pasé mucha vergüenza". El piloto decidió tomarselo con humor cuando le llamaron del programa de Atresmedia y según ha explicado le dijo a su mujer "vámonos a El Hormiguero, que llevo dos días sin dormir y allí nos reímos".

A pesar del fallo, el piloto de 32 años vive un gran momento en su carrera deportista. Tiene opciones reales de convertirse en el ganador del Mundial de MotoGP, ya que está a 22 puntos del italiano Fabio Quartararo.