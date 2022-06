"Soy lesbiana": La confesión que Sinead O'Connor lleva años matizando

"Soy lesbiana" reconoció Sinead O'Connor el 8 de Junio de 2000. De aquella confesión, que ocupó titulares en los medios de todo el mundo, se retractó posteriormente. Pero también la matizó ("soy tres cuartas partes heterosexual y una cuarta parte gay") o la clarificó: "Si me enamoro de alguien, me importa una mierda si es de un hombre o de una mujer". Siempre una caja de sorpresas, la cantante ha ido cambiando su discurso a lo largo de los años. Lo que está claro es que la sexualidad de Sinead no obedece a normas.

"Realmente, soy lesbiana"

Solo un año antes de afirmar con rotundidad que era lesbiana, O'Connor había protagonizado un singular capítulo en su vida. Fue cuando anunció: "Tengo el inmenso honor de haber sido ordenada la primera mujer sacerdote de la iglesia Latina Tridentina". Poco después, reconoció que no había podido respetar el voto de castidad: "He tenido una relación con un hombre al que amo desde hace años". A continuación, salió la noticia. En su edición del 8 de Junio de 2000, la cantante apareció en la portada de la revista Curve - la publicación lésbica de mayor circulación en Estados Unidos – con su característica cabeza rapada y este titular: "Sinead O'Connor sale del armario".

En la entrevista del interior de la publicación, cuando le preguntaban ¿Por qué crees que las lesbianas se sienten tan atraídas por ti y tu música?, ella respondía: "Creo que se ven reflejadas en mi". Y añadía: "Creo que me gustan mucho. Diría que soy lesbiana. Aunque no he sido muy abierta al respecto, y a lo largo de la mayor parte de mi vida, he salido con tíos porque no me he sentido demasiado cómoda siendo lesbiana. Pero realmente soy lesbiana". En otro momento de la charla, afirmaba: "Yo soy irlandesa, he crecido en una cultura en la que no estaba bien visto ser gay... pero verdaderamente no hay nada malo con ello y en realidad es algo bonito".

Un portavoz de su compañía discográfica entonces, Atlantic Records, tan solo comentó: "No es de mi incumbencia". Y Frances Stevens, la editora jefe y fundadora de Curve, declaró: "Sinead O'Connor es una mujer inteligente y con un enorme talento. Aunque salir del armario puede ser difícil, está enviando un claro mensaje a las mujeres jóvenes: ser gay está bien. Aplaudimos que haya dado este paso y le deseamos lo mejor a ella y a su familia".

"Tres cuartas partes heterosexual"

Sin embargo, poco después, en una entrevista con The Independent, indicó: "Creo que exageré declarándome lesbiana. No fue un ardid publicitario. Estaba intentando hacer que otras personas se sintieran mejor. Y, en consecuencia, me he hecho daño a mí misma. No estoy dentro de ninguna caja con una descripción".

En realidad, Sinead está dentro de una caja de sorpresas, porque un año después de salir del armario, se casó con el periodista británico Nicholas Sommerlad (era su segundo marido y después contraería matrimonio dos veces más). En Mayo de 2003, en un programa de RTÉ, afirmó que aunque la mayor parte de sus relaciones sexuales habían sido con hombres, había mantenido tres relaciones con mujeres. En 2005 declaró en Entertainment Weekly: "Soy tres cuartas partes heterosexual y una cuarta parte gay. Me incliné un poco más hacia los tipos peludos". Después dijo que "no era acertado" llamarla bisexual.

Fantasías sexuales con Adam Clayton

En 2011, la cantante volvió a ser el centro de atención cuando desveló sus frustraciones sexuales en su blog y en su Twitter. De manera explícita, O'Connor descubría sus fantasías íntimas con políticos irlandeses, con el con el músico de U2, Adam Clayton, o con el actor Robert Downey Jr. “Estoy en la cumbre de mi plenitud sexual y soy demasiado hermosa como para vivir como una monja. Eso es muy deprimente", escribía. También emitió mensajes de naturaleza sexual solicitando atención masculina y pidiendo a los interesados que la escribieran un email. Y dejaba claro "las mujeres también serán consideradas".

Adam Clayton, 2011 / Michelly Rall/WireImage

"No creo en etiquetas de ningún tipo"

Llegamos a Julio de 2014, cuando se sentó con Pride Source para debatir sobre varias cuestiones, incluidas su relación con la comunidad LGTB y su propia sexualidad. Preguntada por sus "tres cuartas partes de heterosexual", respondió: "No creo en etiquetas de ningún tipo. Si me enamoro de alguien, me importa una mierda si es de un hombre o de una mujer. Pero creo que posiblemente las mujeres somos diferentes, lo que nos hace querer tener sexo con alguien es lo que nos gusta de su personalidad. Los tíos, bien sean gays o heteros, a todos les gusta follar y pensar después".

"Quiero salir con mujeres otra vez"

Sinead O´Connor, 2014 / Kieran Frost/Redferns via Getty Images

Tres meses después, en octubre de 2014, Sinead volvió a cambiar el relato sobre su sexualidad y escribió en su blog: "Quiero salir con mujeres otra vez. A ver si tengo más suerte. He estado pensando durante algunos años que, a pesar de todo, con los hombres no ha funcionado. Así que ya veremos qué pasa". Y añadía: "Me he dado cuenta en los conciertos, y en general en la vida, que son las mujeres las que quieren casarse conmigo o 'hacerlo' conmigo".