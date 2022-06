Melani Olivares estalla tras el robo de su coche: “Línea directa al infierno”

Vaya odisea de día ha pasado Melani Olivares. La conocida actriz de series como Aída o Bienvenidos a la familia ha tenido un martes de lo más movido. ¿La razón? Le han robado el coche en pleno centro de Madrid.

Melani, desesperada, acudía a Twitter para intentar conseguir ayuda. Y es que su propio seguro, con el que estaba intentando contactar, no le respondía las llamadas. Una auténtica odisea.

"Me han robado el coche en el parquin de Pedro Zerolo en Madrid", empezaba diciendo la actriz. Luego, continuaba explicando que llevaba llamando una hora a su seguro "sin poder ni si quiera hablar con un operador". "Línea directa al infierno", terminaba diciendo.

Me han robado el coche en el parquin de Pedro zerolo en madrid. Llevo 1 hora llamando a @LineaDirecta_es sin poder ni siquiera hablar con un operador. Que tenéis , línea directa al infierno. — Melani Olivares (@MelaniOlivaresM) June 7, 2022

Melani continuaba explicando que ya ha denunciado el robo a la policía. Además, la actriz se lamentaba de que todavía le quedaban plazos del coche por pagar: "Es de segunda mano y sin acabar de pagar".

Melani acude a Instagram

La actriz también ha acudido a Instagram para contar su odisea. "Me lo han robado del parquin", ha asegurado. "Quiero daros las gracias a todos y todas por los mensajes de apoyo e intentar encontrar el coche. Y es que no tengo otro y voy a seguir pagando un coche que no tengo", ha terminado diciendo.

Han sido muchos y muchas los que han querido ayudar a Melani. Ya sea compartiendo, a través de sus redes, el mensaje o enviándole mensaje de apoyo. Sin ir más lejos, algunas de sus compañeras de profesión le han escrito en los comentarios:

Mar Abascal: "¡Ay madre! Ya verás como aparece hace años me robaron el mío y finalmente apareció en valencia! Se lo habrían llevado de fiesta.

Daniela Santiago: "A ver si lo encontramos entre todos amor.. mucho ánimo.

Lolita: "Vaya putada"

Nuria Roca: "Jo, Melani. Vaya mierda. Seguro que aparece"

Nagore Robles: "Cariño, lo siento muchísimo. Instagram, haz tu magia"

Loles León: "Ayyyyyy, cariño, que aparezca pronto. Lo siento, tesoro, que te hace mucha falta el coche por tus niños. Muchos besitos".

Esperemos que Melani encuentre pronto el coche y todo se quede en un susto.