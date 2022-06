Omar Montes: “Me han ofrecido ir al Benidorm Fest, pero no me dejaban cantar con autotune”

Omar Montes (Madrid, 1988) se ha convertido en uno de los artistas más solicitados del panorama nacional. El cantante tiene una larga lista de hits a sus espaldas, entre los que se encuentran Diablita, Risueña, Solo o Alocao. Temazos que no hemos dejado de cantar en los ultimos meses. Y es que Omar sabe cómo animar una fiesta.

Nosotros mismos fuimos testigos de cómo es capaz de levantar una fiesta cuando lo vimos actuando como cabeza de cartel en el Desalia. El artista acudió hasta Punta Cana para cantar algunos de sus hits. Allí, entre piñas coladas, palmeras y música de reguetón, pudimos charlar unos minutos con el artista.

Pregunta (P): Acabas de lanzar Bandolera junto a Nyno Vargas. Se trata de la nueva colaboración que tienes con él, ¿os apetecía juntaros de nuevo en el estudio?

Omar: Ha sido una maravilla, porque trabajar con Nyno siempre es bien. Ya lo reventamos con La Cafetera y ahora a seguir rompiendo.

P:“Mi morena, ella es una bandolera”, ¿qué artista podría ser una bandolera?

Omar: ¿Para un remix? Pues igual... en España hay muchas chicas guays. Igual con Ana Mena, que es una bandolera.

P: Hablando de Ana Mena, el año pasado te escuchamos cantando junto a Baby K en italiano en Pa ti, ¿vas a seguir explorando este mercado?

Omar: Pues segro que sí, porque nos marcamos ahí un discazo platino maravilloso. Seguro que volveremos a hacer algo.

Omar Montes posa desde Punta Cana / Foto cedida por Desalia

P: ¿No pensaste en sacar la versión en español?

Omar: No, no salió. Por si quiero mañana y me da el punto.

P: El otro día en redes sociales te vimos tanto con María Pombo con como Mónica Cruz, ¿has convencido a alguna de ellas para que sea la prota de tu próximo videoclip?

Omar: A ver si sale con Mónica. Para el próximo videoclip ya no, porque lo tengo hecho. Tengo como dos o tres ya hechos, pero cuando menos lo esperéis, lo tendréis. Lo avisaré, porque yo no sé guardar sorpresas.

P: Este año ha dado muy fuerte con el Benidorm Fest. ¿Te han ofrecido ir?

Omar: Sí que me han ofrecido ir, pero no me dejaban cantar con autotune. Yo sin autotune solo he cantado en El Hormiguero y por ópera. Yo cuando lo hago, lo hago mortal, pero me gusta mi esencia. Con mi autotune, con mi esencia y hacer mi show. Si no me dejan, pues nada. Si eso cambiase, pues igual sí que me lo pensaba.

Me han ofrecido ir al Benidorm Fes, pero no me dejaban cantar con autotune

P: ¿Has conocido a Chanel?

Omar: Sí, en Barcelona. Es buena gente, me cae bien.

P: ¿Te verías en una colaboración con ella?

Omar: Igual sí, me pongo a hacrer el SloMo Remix a tope.

P: El año pasado sacaste uno de los temas más escuchados de España, Rakatá Remix, juntando a varios artistas. ¿Tienes pensado juntarte otra vez con un grupo grande de artistas para hacer esto?

Omar: Seguro. En cuanto yo tenga un tema que encaje, los vuelvo a llamar a todos y lo hacemos.

P: ¿Y a quién añadirías al grupo de Rakatá?

Omar: Pues a Tangana. Si metiese a otro, sería a él. Todos los demás estaban ya. Él ahí tiene que molar.

P: En España no se ven canciones donde se unan tantos artistas. En Latam está más extendido, ¿Por qué crees que ocurre eso?

Omar: Lo hice así a posta porque en España somos unos canallas y tenemos mucha rivalidad unos con otros. En Latam no. Cuando lo peta uno y se suman seis o siete para apoyarle. Yo quiero cambiar eso. Cuando yo no era nadie, la gente no quería hacer temas conmigo. Nadie vino a decirme lo guay que era y a echarme una mano para quitarme los dos o tres años de proceso. Yo me tuve que joder y estar tres años chupando. Ahora, cuando veo un chaval nuevo como Rafa (RVFV), el primer tema que lo petó, pues le digo de entrar. Ahora, cuando me ve, está tan feliz. A mí no me importa, el género crece y yo sigo estando ahí.

Cuando no era nadie, la gente no quería hacer temas conmigo

P: Estamos en Punta Cana, no sé si te recuerda a Supervivientes, pero quiero saber cuál es tu favorito de la edición.

Omar: Me gustaba Kiko Matamoros porque me hace mucha gracia, la verdad. Me cae guay. Los demás, también. No sé si será ganador, pero va a llegar a la final.